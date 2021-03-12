動用燒私處、拍裸照等變態手段 中國警察身分曝光了

中國警察示意圖，非新聞當事人。（法新社）

2021/03/12 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國20歲維護員牛騰宇被指為「洩漏習近平女兒資料」的主謀，近日爆出他被辦案警察燒私處、拍裸照，還以性騷言語侮辱。牛騰宇母親透露辦案警察名字，並強調有相關涉案未成年青年也同樣遭到警察侮辱，家長也被警方威脅、監聽。

中共領導人習近平及其女兒習明澤身分被洩，挨控犯案的24名中國青年遭當局逮捕，而20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，他自曝遭辦案警察燒私處、拍裸照，他的母親也透露辦案警察曾以性騷言語侮辱，更伸手摸脫光衣服的牛騰宇，做出下流動作，情節相當變態。

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牛騰宇母親昨日向《希望之聲》透露，有獲釋的未成年青年表示，自己也遭到警察侮辱，並證明牛騰宇受到最嚴重的虐待，還透露警方為了讓家長找不到關押處，將這些青年的名稱消除，改以代碼代替。

牛騰宇母親指出，這些孩子遭到不人道的對待，而家長共同組建、要討論為孩子上訴事宜的群組也遭到警方多次竊聽，更有家長遭到當地警方威脅，「要求配合中共當局維穩，不能提告，不能簽署公開信，也不能在群組說孩子是冤枉的，更不能接受外媒採訪」。

至於牛騰宇曾爆料遭30幾歲的陳姓辦案警察燒私處、拍9張裸照，情節離譜，還口出狂言「你怎麼長得這麼細皮嫩肉，你如果是個女孩多好呀」，並出手撫摸，污言穢語配上下流動作，燒私處時甚至「邊燒邊笑」，牛騰宇母親透露，該名警察名叫陳權輝。

牛騰宇母親指出，該案二審法官張書銘除了不提供所有卷宗查閱，更出手威脅辯護律師，限制兩天內盡速交出辯護詞，藉此施壓。

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