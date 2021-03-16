中國民運人士許志永女友 被拘37日後正式批捕「涉煽動顛覆」

中國民運人士許志永遭中共當局長期監禁，罪刑更在1月被升級為「顛覆國家政權罪」，他的女友為他奔波維權也受波及，於上月6日被約談後拘押逾1月，並在近日被檢方正式批捕。（美聯社）

2021/03/16 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國民運人士許志永遭中共當局長期監禁，罪刑更在1月被升級為「顛覆國家政權罪」，他的女友為他奔波維權也受波及，於上月6日被約談後拘押逾1月，並在近日被檢方正式批捕。

《美國之音》報導，許志永女友李翹楚上月6日因替許志永奔波發聲，遭到北京相關單位約談，並被山東省臨沂市警方帶離；維權人士透露，現年30歲的李翹楚患有憂鬱症，目前被羈押於臨沂市人民醫院進行監管，更不准與律師會面。

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據悉，李翹楚原本因「顛覆國家政權」被拘押，過了37日，家屬才得以接獲委任律師通知，並指她已遭臨沂市人民檢察院批捕，涉嫌罪名也被升為「煽動顛覆國家政權」。

許志永、中國人權律師丁家喜兩人因2019年的「廈門聚會案」被捕，並被控為主要涉案人，兩人案件補充偵查期限於1月屆滿，被移送審查起訴，罪名從起初的「煽動顛覆國家政權」升級為「顛覆國家政權罪」。

許志永參與廈門聚會後就在國內逃亡，去年2月透過網路發表「勸退書」，同月被捕，公開「勸退書」的李翹楚也被監視住處；「勸退書」公開批評中國國家主席習近平應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和鎮壓香港民主運動的無能表現，呼籲他讓位下台。

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