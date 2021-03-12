免費也不打！北京推「上門接種疫苗」 中國民眾曝真實心聲

武漢肺疫情肆虐全球，中國北京朝陽區推出「上門接種疫苗」的服務，不過不少當地民眾對於中國疫苗沒有信心，更有人直呼「免費也不打」。（法新社）

2021/03/12 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，中國北京朝陽區推出「上門接種疫苗」的服務，不過不少當地民眾對於中國疫苗沒有信心，更有人直呼「免費也不打」。

根據《大紀元》報導，北京朝陽區全面啟動「上門接種疫苗」服務，但當地有民眾指出，社區僅貼出接種通知，供民眾自願施打，也未主動通知個人接種事宜，不過她表示「無論收費或免費都不會打，因為身體條件太差，擔心身體出現異常」，該民眾覺得施打後的限制較多，真的沒必要打，更直言「沒聽說鄰居或朋友施打疫苗，相信沒人願意接種疫苗，如果腦子夠使的話」。

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有名北京法律博士則對中共掩蓋武漢疫情感到失望，認為民眾無法再對政府重拾信心，加上擔心疫苗的副作用，決定不予施打，更斥責「指望政府是指望不上，民眾只能自保、好自為之」。

北京大學的學生也指出，中共當局會使用「上門接種疫苗」的服務，是不安好心，因為受到多數民眾抵制，才要做出這種過去沒有做過的事，「免費給我打我也不會打，畢竟官方自己說的疫苗不良反應、禁忌那麼多，加上中國疫苗過去安全問題，更不敢打」。

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