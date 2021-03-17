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    中國女輔警肉體敲詐官員千萬元？老父火大喊冤爆真相

    中國江蘇省灌南縣法院日前釋出1份判決書，指1名「90後」女輔警許艷從19歲起，相繼爬上9名中國官員的床。示意圖。（法新社檔案照）

    中國江蘇省灌南縣法院日前釋出1份判決書，指1名「90後」女輔警許艷從19歲起，相繼爬上9名中國官員的床。示意圖。（法新社檔案照）

    2021/03/17 00:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省灌南縣法院日前釋出1份判決書，指1名「90後」女輔警許艷從19歲起，相繼爬上9名中國官員的床，敲詐得手400多萬人民幣（約台幣1738萬元）；該名女輔警的父親出面爆料指控相關公務人員「玩弄」、「欺負」其女，那些錢是他們自願給的「青春損失費」。

    根據中國《紅星新聞》報導，許艷父親以打零工維生，每天收入約人民幣180元（約台幣782元），其妻患有心臟病，每月醫藥費人民幣700元（約台幣3043元），女兒以前的學費還是借來的，如今女兒成為階下囚，被法院判處13年有期徒刑、罰金人民幣500萬元（約台幣2172萬元），許父坦言「我心裡不平衡」。

    許父指出，在女兒案件曝光之後，家裡兩老才知道整起事件，而妻子回想起2019年3月曾經接到時任海州分局副局長的劉姓男子電話，劉男當時是用許艷手機撥打，許母回憶「（他）說我女兒懷孕了；他之前承諾會和他老婆離婚、和我女兒結婚」。

    許父說：「但他說話不算數，耍我女兒，我女兒和他分手，天天去鬧。」但劉姓副局長落馬前，給了許艷人民幣50萬元（約台幣217萬元）。

    許父提到，女兒在法院庭審時，所有家屬都沒有去，「一審辯護律師說，不讓我們去。我問律師理由，律師告訴我們，他問過我女兒，女兒說不想見我們，等以後去監獄看看就行，我想她，心裡很不好受。」

    對於整起案件，許父認為「不能把屎盆子全部扣我女兒一個人頭上」。

    許父強調，「他們都是公職人員，他們不該欺負我女兒。他們給我女兒的錢，是自願給的，怎麼能說是敲詐呢？如果說我女兒敲詐，為什麼他們當時不報警？他們有人就是警察。我女兒沒有從他們口袋裡掏錢、搶錢。作為公職人員，他們欺負我女兒、玩弄我女兒，犯錯誤的是他們。」

    許父說，女兒入獄之後繼續上訴，「現在不知道案件的進展。希望相關部門公平處理。」「我們現在沒有臉見人了，這是很丟人的事情。周圍的村民都知道這個事情，但他們當面不會和我們談。我們心理壓力很大。」

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