加強監視留學生！中國大學聘「安全資訊員」 由警培訓、發錢

位於重慶市的「四川外國語大學」8日發出內部書面通知，要聘請「校園安全資訊員」。照片為校園一隅。（圖翻攝自Google Map）

2021/03/12 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日傳出有大學代替警方，招聘「校園安全資訊員」，酬勞並由警方發放，此舉引發外界討論，並認為該舉動是要加強監視外國留學生，對此校方證實招募一事，但卻不肯受訪，負責招募的老師手機也無人接聽。

根據《自由亞洲電台》報導，位於重慶市的「四川外國語大學」8日發出內部書面通知，要聘請「校園安全資訊員」。該通知指出，校園安全資訊員各院系限制招募3人，職責為「收集上報涉及校園安全穩定的資訊」，目的則是要維護校園的政治穩定。

請繼續往下閱讀...

通知指出，大二、大三和研一的學生皆可報名，得具備一定的文字寫作能力，「黨員、學生幹部、懂小語種、家庭貧寒」優先，這些資訊員需向重慶市公安局負責，由警方培訓及支付酬勞和獎金。

鄭姓消息人士透露，其實習近平上台後便在校內推廣類似制度，就如同是「安插告密者」，而人員安排同樣也都是以學生黨員、貧困學生為優先；該校研究小語種（英語外的語言）的前學生指出，小語種是重點對象，並透露雖然招募過程公開，但這些資訊人員的身分則是被校方嚴加保密。

在美中國學者陳舒敏指出，過去在校內不知遭到監視，並表示若是警方要找資訊員，應該都會以黨員優先。

發出通知的四川外國語大學保衛處證實招募一事，但詳細情況並不透露，並強調要經過審查才能受訪；而負責遴選人員的保衛處李姓教師手機也無人接聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法