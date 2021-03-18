國會通過安樂死合法化 西班牙總理：更自由人道

西班牙國會今日將安樂死合法化，總理桑切斯（見圖）稱，西班牙將因此成為更人道且更公正、自由的國家。（法新社）

2021/03/18 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國會今（18）日以202對141的票數將安樂死（euthanasia）合法化，成為歐洲第4個對安樂死立法規範的國家。總理桑切斯（Pedro Sánchez）在會後表示，西班牙藉此成為了一個更加人道且更自由公正的國家。

《法新社》報導，此項法律規定，若某人身負重病或是患有無法痊癒的頑疾、慢性病，又或是已喪失行動能力，便可提出要求安樂死的申請。

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申請人必須是西班牙公民或擁有居留權，並且「完全了解」這項要求的目的為何，申請書也必須以書面方式呈遞2次，且前後間隔15天。

而為防止對醫師的心理或道德良知上造成負擔，醫師也可以向衛生部門申請，避免擔任安樂死的執行人。

國會通過法律後，桑切斯在推特上寫道，「感謝所有為了讓有尊嚴而死的權利在西班牙被認可而奮鬥的人們。」

但西班牙的天主教會與一些右派政黨仍表達了對安樂死的反對。西班牙主教會（Episcopal Conference of Spain）稱，安樂死永遠是某種形式上的謀殺，因為它讓某個人造成另一人生命的終結。

隸屬極右派政黨「聲音」（Vox）的議員莫納斯特里奧（Lourdes Mendez Monasterio）也表示她會將此案上訴到憲法法庭。「在確定生命走到最後一刻前，我們都不會休息。人類不必倚賴安樂死，也可以不帶病痛且有尊嚴地逝去。」

Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. La ley de eutanasia, ampliamente demandada por la sociedad, se convierte por fin en una realidad. Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España. pic.twitter.com/Ge4CZWuvIe — Pedro Sánchez （@sanchezcastejon） March 18, 2021

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