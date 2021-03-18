為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國會通過安樂死合法化 西班牙總理：更自由人道

    西班牙國會今日將安樂死合法化，總理桑切斯（見圖）稱，西班牙將因此成為更人道且更公正、自由的國家。（法新社）

    西班牙國會今日將安樂死合法化，總理桑切斯（見圖）稱，西班牙將因此成為更人道且更公正、自由的國家。（法新社）

    2021/03/18 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國會今（18）日以202對141的票數將安樂死（euthanasia）合法化，成為歐洲第4個對安樂死立法規範的國家。總理桑切斯（Pedro Sánchez）在會後表示，西班牙藉此成為了一個更加人道且更自由公正的國家。

    《法新社》報導，此項法律規定，若某人身負重病或是患有無法痊癒的頑疾、慢性病，又或是已喪失行動能力，便可提出要求安樂死的申請。

    申請人必須是西班牙公民或擁有居留權，並且「完全了解」這項要求的目的為何，申請書也必須以書面方式呈遞2次，且前後間隔15天。

    而為防止對醫師的心理或道德良知上造成負擔，醫師也可以向衛生部門申請，避免擔任安樂死的執行人。

    國會通過法律後，桑切斯在推特上寫道，「感謝所有為了讓有尊嚴而死的權利在西班牙被認可而奮鬥的人們。」

    但西班牙的天主教會與一些右派政黨仍表達了對安樂死的反對。西班牙主教會（Episcopal Conference of Spain）稱，安樂死永遠是某種形式上的謀殺，因為它讓某個人造成另一人生命的終結。

    隸屬極右派政黨「聲音」（Vox）的議員莫納斯特里奧（Lourdes Mendez Monasterio）也表示她會將此案上訴到憲法法庭。「在確定生命走到最後一刻前，我們都不會休息。人類不必倚賴安樂死，也可以不帶病痛且有尊嚴地逝去。」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西班牙預計今秋試行週休3日 配套措施預算達16億
    2021/03/15 19:42

    西班牙預計今秋試行週休3日 配套措施預算達16億
    西班牙近900頭牛悲鳴！隨貨船漂流2個多月後全遭撲殺
    2021/03/08 09:46

    西班牙近900頭牛悲鳴！隨貨船漂流2個多月後全遭撲殺

    市心絕版地段 光明無限最強學區
    西班牙轉型正義 移除最後一座佛朗哥雕像
    2021/02/24 19:23

    西班牙轉型正義 移除最後一座佛朗哥雕像
    伊波拉病毒延燒 病患愛犬被安樂死
    2014/10/09 10:02

    伊波拉病毒延燒 病患愛犬被安樂死
    國際今日熱門
    武漢肺炎》推廣疫苗爭曝光 巴西佳麗秀美臀新刺青
    2021/03/17 23:07

    武漢肺炎》推廣疫苗爭曝光 巴西佳麗秀美臀新刺青

    IG發布限制政策 降低可疑人士與未成年接觸的機會
    2021/03/17 23:14

    IG發布限制政策 降低可疑人士與未成年接觸的機會

    武漢肺炎》中國提議「擴大溯源」 專家：邏輯站不住腳
    2021/03/17 22:33

    武漢肺炎》中國提議「擴大溯源」 專家：邏輯站不住腳

    誇張！媽媽-4度冷天出門做頭髮 5個月大兒凍死家中
    2021/03/17 22:32

    誇張！媽媽-4度冷天出門做頭髮 5個月大兒凍死家中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播