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    西班牙預計今秋試行週休3日 配套措施預算達16億

    西班牙左翼小黨「更多國家」黨魁埃雷洪（見圖）表示，在歐洲諸國當中，西班牙工人的工時超過了歐洲的平均水準，卻並非最有生產力的國家。（歐新社）

    西班牙左翼小黨「更多國家」黨魁埃雷洪（見圖）表示，在歐洲諸國當中，西班牙工人的工時超過了歐洲的平均水準，卻並非最有生產力的國家。（歐新社）

    2021/03/15 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙有可能成為全球首個在有限範圍內試行1週工時32小時的國家，而推行此政策的左翼小黨也提出了預算高達5000萬歐元（約台幣16.8億）的配套政策，讓試水溫的公司降低營運風險，但資方出現了反彈聲浪。目前這個計畫仍在協商當中，預計最早今秋正式試行。

    資方出現反彈聲浪 計畫仍在協商中

    據英國《衛報》（The Guardian）報導，西班牙左翼小黨「更多國家」（Más País）早前推出了「週休3日」政策，而西班牙政府也已同意在有限範圍內試行，但目前還在協商當中。「更多國家」黨魁埃雷洪（Iñigo Errejón）表示，西班牙的平均工作時數超過了歐洲的平均水準，但西班牙卻並非歐洲最有生產力的國家。對此，埃雷洪表示：「高工時不意味著更好的工作績效。」

    「更多國家」也提出了一個長達3年，預算高達5000萬歐元的計畫，讓那些願意試行一週4天工作日的公司降低營運風險。舉例來說，公司在試行這個政策時所增加的成本，第一年可以獲得全額補貼，第2、3年補貼額則依序為50%、33%，讓公司能做到降低工時，同時不會減薪或裁員。這個計畫預計在今年秋天正式開始試行，屆時可能會有200間公司、3000至6000人參與，這也讓西班牙成為全球首個以如此規模推行1週工時32小時的國家。

    然而，西班牙企業聯合會（CEOE）秘書長里卡多（Ricardo Mur）直斥，西班牙正遭受內戰以來最嚴重經濟衰退，在這種時候推行1週工時32小時的計畫太「瘋狂」，並直言：「要脫離這個危機，必須更努力工作，而非減少工時。」

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