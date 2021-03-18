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    好想去！日環球影城任天堂園區開張 遊客興奮變身瑪利歐

    這座耗資超過600億日元打造的新園區完美再現瑪利歐遊戲中登場的建築與角色。（路透）

    這座耗資超過600億日元打造的新園區完美再現瑪利歐遊戲中登場的建築與角色。（路透）

    2021/03/18 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕日本遊戲商「任天堂」首個主題樂園今（18）日開業，人氣角色「瑪利歐」等都在日本環球影城（USJ）的新園區「超級任天堂世界」登場，遊客難掩興奮地表示，「感覺自己變成了瑪利歐」！

    綜合外媒報導，「超級任天堂世界」原本為配合東京奧運和帕運希望在2020年夏季開業，但受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響而2度延期，直到今日才對外開放，這也是任天堂跨出虛擬世界的重大一步。

    被譽為「瑪利歐之父」的任天堂代表董事宮本茂等人出席今早的開業紀念儀式。宮本表示：「打造了大人到兒童使用五感享受樂趣的園區。希望疫情平息後全球遊客前來。」

    USJ的行銷通訊經理山本步（Ayumu Yamamoto）表示，這座耗資超過600億日元（約台幣156億元）打造的新園區完美再現遊戲中登場的建築與角色。遊客可通過以「瑪利歐賽車」為主題的遊樂器材等，體驗瑪利歐的世界觀。

    遊客將經由巨大的綠色水管通道進入園區，可見到現實世界版的蘑菇王國，包括食人花、敲打會出現金幣的磚塊等。遊客可購買互動手環「Power Up Band」，與專屬App連動後，可在園區內闖關收集金幣進行排名。

    「超級任天堂世界」今日開業，遊客將經由巨大的綠色水管通道進入園區。（路透）

    「超級任天堂世界」今日開業，遊客將經由巨大的綠色水管通道進入園區。（路透）

    「超級任天堂世界」今日開業。（路透）

    「超級任天堂世界」今日開業。（路透）

    「超級任天堂世界」今日開業。（路透）

    「超級任天堂世界」今日開業。（路透）

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