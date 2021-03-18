美中阿拉斯加會談今登場 崔天凱喊話對台、港問題不會讓步

中國駐美大使崔天凱。（路透）

2021/03/18 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登政府上台後，美中外交高層今天將在阿拉斯加登場，之前，美方已先提及，對這次會談，不會有「不切實際的期待」，會採取「毫不妥協的立場」。中國駐美大使崔天凱也在昨天發表談話，一樣表示，不會對這次會談有「過高的期待和幻想」，並強調，在涉及台、港、新疆和人權上，中方不會妥協退讓。

美中這次會談將在阿拉斯加安克拉治召開，美方將由國務卿布林肯、國安顧問蘇利文領軍，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎、外交部長王毅會談，由於疫情關係，雙方也不共進餐宴。

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崔天凱是在中國媒體聯合訪問中，公開對美國喊話，指「美國與其他國家發展雙邊關係的活動不要以第三國為目標，不應損害第三方利益。美國如想藉此取得談判優勢，就有如走夜路唱歌，沒有太大必要也沒有太大作用。」並嗆聲懷疑，美國是否真正準備回到多邊合作。

由於美方多位官員表達抗中態度，且實質宣佈制裁涉香港問題的中方官員，美中關係緊張，崔天凱喊話表示「堅決反對，並且會採取必要的反制行動」，會在這次會談中表達清楚立場，且「不會妥協和讓步」。

就台灣、新疆、香港、人權等議題，崔天凱強調，都是涉及到中國主權及統一，「在這些核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，這也是我們將在這次會談中清楚表明的態度。」

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