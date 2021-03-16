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    美日2+2會議點名批判中國 強調台海穩定重要性

    美國國防部長奧斯汀（右起）、國務卿布林肯與日本外相茂木敏充、防相岸信夫今天在東京舉行「日美安全保障協議委員會」。（法新社）

    美國國防部長奧斯汀（右起）、國務卿布林肯與日本外相茂木敏充、防相岸信夫今天在東京舉行「日美安全保障協議委員會」。（法新社）

    2021/03/16 19:36

    〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本和美國防長、外長今天在東京舉行「日美安全保障協議委員會」（通稱日美2+2會議），中國實施的海警法在會中成為討論焦點，雙方會後發表的共同聲明中強烈批評中國的行為不符合現行國際秩，對日美同盟及國際社會構成挑戰，雙方並一致認為台灣海峽和平與穩定的重要性。

    綜合日媒報導，這場會議參加者有日本外相茂木敏充和防相岸信夫，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，時間達一個半小時。日美2+2會議從1997年開始不定期舉辦，過去7次有6次在美國舉辦，上次為2019年，日本曾在2013年安倍政府時期主辦過一次，這次在東京舉辦已相隔7年多。

    這次的2+2會議也是美國拜登政府上台後，首次派遣外交國防高官訪問外國，首站就選擇了日本，共同聲明中直接點名中國批評的做法也相當罕見。目的除了宣傳強大的日美同盟，反對任何威嚇與破壞穩定的行為，以牽制中國的的挑釁行為。

    會後聯合記者會上，茂木表示，日美兩國對於中國的海警法均表嚴重關注，對於中國海警船反覆侵入釣魚台領海，雙方也再次確認釣魚台適用「日美安保條約」第5條，茂木強調，兩國均反對任何破壞日本施政的單方面行動。

    岸信夫則表示，中國海警局的活動「明顯違反國際法」，海警法加劇了東海和南海的緊張局勢，絕對不可接受，「我們決心以各種手段來保護日本的領土」。

    他還表示，美軍和自衛隊有必要進行高度的演習，從嚇阻的角度的來看，展現雙方共同行動的態度十分重要，他也透露，日美兩國正在包括釣魚台在內西南群島周邊進行演習。

    事實上，日本航空自衛隊今天也表示，日美15日在東海實施聯合防空戰鬥訓練，日本共同社分析報導，此舉是針對對加強海洋活動的中國進行牽制。

    奧斯汀在聯合記者會中也表示，中國不但武器軍備已現代化，而且行動也變得非常令人生畏，我們的目標是保持與中國的競爭力，所以有必要在各領域全面提高同盟的能力。

    布林肯也對中國的動向表示，中國在香港自治和台灣問題上展現出強硬的立場，他們也在蹂躪新彊維吾爾族自治區的人權。

    共同聲明中，雙方確認台灣海峽和平穩定的重要性，以及在北韓非核化問題上合作，對於北韓綁架日本人質問題也應即時處理。

    布林肯和奧斯汀在今天傍晚看會日本首相菅義偉後將轉往南韓，預定與南韓外交部長鄭義溶與國防部長徐旭時會晤。

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