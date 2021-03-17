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    美中阿拉斯加會議能否破冰？ 專家看衰︰兩國關係不變

    中美兩國外交高層將在18日於美國阿拉斯加州會面，不過專家認為此次會面不會讓兩國關係有太大改變。（法新社）

    中美兩國外交高層將在18日於美國阿拉斯加州會面，不過專家認為此次會面不會讓兩國關係有太大改變。（法新社）

    2021/03/17 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中美兩國外交高層即將在18日於美國阿拉斯加州會面，各界均將此次會面試為中美是否能夠「破冰」關鍵，不過專家們認為，兩國高層看待此次會議的態度不同，而兩國關係在會議後也不會有很大的改變。

    根據《BBC中文網》報導，拜登入主白宮後，並未修改前任總統川普的強硬對中政策，拜登也指出，中國是美國「最嚴峻的競爭對手」。然而在阿拉斯加會議公布前後，美中兩國高層對於此次會議的目標及態度也有所不同，中方高層官員多次公開發言聚焦重置中美關係，美方高層則傾向於降低外界對阿拉斯加會議的期待。

    華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻認為，此次阿拉斯加會議難以「重置」中美關係，此次會議更有可能是雙方重申立場、表達對於對方政策憂慮的場合。孫韻預期，包括新疆與香港問題在內的人權議題會是美國的優先目標，但她不認為中方在這些議題上會讓步，最樂觀的是兩國針對氣候變化、緬甸局勢等「技術性問題」達成共識。

    曾任美國國安會亞洲事務主任，現任戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲事務副所長葛林（Michael Green）指出，拜登政府並不希望這次會議被看得太過重要，而是將此會議被視為一次正常外交，美方也有意避免會議被當成是「美中團結或戰略一致」的展示。

    然而美方外交高層與中國會面之前，就搶先和日韓領袖會面，葛林認為，美國目的是為了要向中國展示美國及盟友的實力，並要告訴中國：「你不是比較強的那一方，我需要你的程度不比你需要我還多。」

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