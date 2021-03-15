反擊中國！美國務卿與防長聯名投書 盼盟友團結

美國國務卿布林肯（見圖）與國防部長奧斯汀今天造訪亞洲，兩人行前聯合投書美媒表示，這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係；一旦盟友團結，反擊中國挑釁和威脅的力量會更強大。（法新社資料照）

2021/03/15 18:25

〔中央社〕美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀今天造訪亞洲。兩人聯合投書美媒表示，這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係；一旦盟友團結，反擊中國挑釁和威脅的力量會更強大。

布林肯（Antony Blinken）與奧斯汀（Lloyd Austin）今天分別抵達日本東京，進行上任以來首場海外訪問。他們將嘗試團結亞洲重要盟友，築起對抗中國的堡壘。

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法新社報導，布林肯和奧斯汀這次出訪有各自的行程，但第一站都是日本，兩人將在此地會面，與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫、首相菅義偉舉行對談。

接著兩人都將前往韓國，但奧斯汀之後將飛往印度，布林肯則將返回美國與中國官員對談。

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天刊出奧斯汀與布林肯的聯合投書，兩人表示將尋求「重振我國與友邦及夥伴的關係」。

兩人寫道：「我們的聯盟就是我軍所稱的『戰力加乘因子』（force multipliers），有聯盟可比沒聯盟達成更大的成就。地球上沒有國家擁有與我國類似的聯盟和夥伴網絡。忽視這些關係將構成巨大戰略錯誤。運用我們的時間和資源來改造、重建聯盟，以確保盟友關係盡可能穩固和有效，這麼做是明智之舉。」

此外，這次出訪目的也包含展現一個抗衡中國挑戰的聯合陣線。兩人寫道：「當我們必須反擊中國的挑釁和威脅時，集結我們的力量能使我們更壯大。」

「中國在新疆和西藏侵犯人權、系統性蠶食香港自治、暗中破壞台灣民主，還主張對南海的海洋權利，因此違反國際法。我們團結起來，將能向中國究責。」

「我們若不果斷行動並帶頭領導，北京將採取行動。」

布林肯與奧斯汀抵達亞洲前，美國、日本、印度、澳洲4國剛舉行完史無前例的「四方安全對話」（The Quad）領袖峰會。這個非正式聯盟被認為是要抗衡中國與日俱增的影響力。

布林肯在東京與首爾的活動大致會以視訊方式進行。他將透過視訊會議對日本商業領袖和記者發表演說，但會和官員親自見面。

美國前總統川普（Donald Trump）任內曾與北韓領導人金正恩召開峰會，現任總統拜登（Joe Biden）正在檢討美國的平壤（Pyongyang）政策。布林肯抵達首爾後將徵詢韓方意見。

五角大廈另表示，奧斯汀會和印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在德里（Delhi）會面，試圖深化與印度的夥伴關係。印度與中國的關係在去年喜馬拉雅山區發生奪命衝突後已惡化。

布林肯結束首爾行程後將返回美國，偕同拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會面。

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀（見圖）聯合投書美媒表示，這趟訪問亞洲旨在重振美國與友邦和夥伴的關係，團結反擊中國挑釁和威脅。（法新社資料照）

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