為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    零下18度會面！美中高層訂18日阿拉斯加會晤

    美國國務卿布林肯（圖）將於本月18日與中國共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會面。（美聯）

    美國國務卿布林肯（圖）將於本月18日與中國共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會面。（美聯）

    2021/03/15 07:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美中外交高層已擬定美國時間本月18日至19日在美國最北領土阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）舉行會談，這是拜登政府上任後，雙方高層首度會面；被視為是美中政府的一次新的過招，目前雙方都在喊話及部署階段，而位置的選擇在極北、苦寒的阿拉斯加，解讀各不同。

    綜合媒體報導，根據氣象報告，本月11日雙方決定會談地點時安克雷奇最低溫只有-18度，疑似界定雙方關係在零下運行，雙方能否破冰，困難度頗高，但中方解讀朝友善方面，指地點與華府和北京距離相等，疫情相對緩和。

    美中此次會談人員，目前已知是由美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）出席，中國方面則是中共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅出席，國際媒體預測，此會晤是「坦率而艱難」，對兩國關係未來走向有一定程度的決定性影響。

    雙方對談議題，除了最核心的經濟問題及疫情問題之外，美方釋出的訊息含蓋香港、台灣及新疆人權問題，而中方只釋出有香港及新疆，未提台灣。

    「阿拉斯加會談」，中方朝友善方面解讀，中媒在提及阿拉斯加州時，特別提到，中國領導人習近平曾在2017年訪美返中途中在安克雷奇過境並與當時的阿拉斯加州長沃克，等於是將阿拉斯加州和安克雷奇市視為是「中美關係發展歷程的參與者和見證者」。疑似向拜登政府溫情喊話，意圖喚起拜登昔日與之的交往情。

    美國國務卿布林肯將於本月18日與中國共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（圖）在阿拉斯加會面。（美聯）

    美國國務卿布林肯將於本月18日與中國共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（圖）在阿拉斯加會面。（美聯）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美中外交高層會談 中國學者：小心美對中「布下天羅地網」
    2021/03/14 16:18

    美中外交高層會談 中國學者：小心美對中「布下天羅地網」
    美中高層下週會晤 白宮國安顧問：談新疆、香港問題
    2021/03/13 08:24

    美中高層下週會晤 白宮國安顧問：談新疆、香港問題
    美中高層將會談 外交部：美國對台承諾堅若磐石
    2021/03/12 14:35

    美中高層將會談 外交部：美國對台承諾堅若磐石
    美中高層下週談台灣等議題 美國務院：將有「艱難對話」
    2021/03/12 09:54

    美中高層下週談台灣等議題 美國務院：將有「艱難對話」
    國際今日熱門
    接種AZ疫苗異狀頻出 挪威再3醫護血栓 當局暫停施打
    2021/03/14 08:37

    接種AZ疫苗異狀頻出 挪威再3醫護血栓 當局暫停施打

    緬甸軍警開火鎮壓群眾 昨日釀12死
    2021/03/14 07:43

    緬甸軍警開火鎮壓群眾 昨日釀12死

    囂張！ 中國嗆日本：別幻想我們會停止派船到釣魚台
    2021/03/14 08:24

    囂張！ 中國嗆日本：別幻想我們會停止派船到釣魚台

    軍事動態》F-15戰機改裝費爆增3倍 日美防長會談將協商
    2021/03/14 11:15

    軍事動態》F-15戰機改裝費爆增3倍 日美防長會談將協商

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播