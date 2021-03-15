零下18度會面！美中高層訂18日阿拉斯加會晤

美國國務卿布林肯（圖）將於本月18日與中國共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會面。（美聯）

2021/03/15 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕美中外交高層已擬定美國時間本月18日至19日在美國最北領土阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）舉行會談，這是拜登政府上任後，雙方高層首度會面；被視為是美中政府的一次新的過招，目前雙方都在喊話及部署階段，而位置的選擇在極北、苦寒的阿拉斯加，解讀各不同。

綜合媒體報導，根據氣象報告，本月11日雙方決定會談地點時安克雷奇最低溫只有-18度，疑似界定雙方關係在零下運行，雙方能否破冰，困難度頗高，但中方解讀朝友善方面，指地點與華府和北京距離相等，疫情相對緩和。

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美中此次會談人員，目前已知是由美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）出席，中國方面則是中共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅出席，國際媒體預測，此會晤是「坦率而艱難」，對兩國關係未來走向有一定程度的決定性影響。

雙方對談議題，除了最核心的經濟問題及疫情問題之外，美方釋出的訊息含蓋香港、台灣及新疆人權問題，而中方只釋出有香港及新疆，未提台灣。

「阿拉斯加會談」，中方朝友善方面解讀，中媒在提及阿拉斯加州時，特別提到，中國領導人習近平曾在2017年訪美返中途中在安克雷奇過境並與當時的阿拉斯加州長沃克，等於是將阿拉斯加州和安克雷奇市視為是「中美關係發展歷程的參與者和見證者」。疑似向拜登政府溫情喊話，意圖喚起拜登昔日與之的交往情。

美國國務卿布林肯將於本月18日與中國共中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（圖）在阿拉斯加會面。（美聯）

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