中美爭奪國際主導權 美軍上將警告：中國在中南美威脅與日俱增

美國南方司令部司令法勒指出，中國已成為在中南美洲的首要威脅。（路透）

2021/03/17 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國威脅與日俱增，美國眾將領在參議院軍事委員會中紛紛示警，美國南方司令部司令、海軍上將法勒（Craig Faller）表示，華府與北京對於國際主控權的競爭前線可能距離美國本土更為接近。

根據《美國之音》報導，法勒負責管理中美洲及南美洲的美軍事務，法勒在美國時間週二表示，中國利用中南美洲國家的武肺疫情和日益嚴重的動盪狀態，將自身意志施加於越來越多國家，中國已成為在中南美洲的首要威脅，而美國的影響力正在減弱。

請繼續往下閱讀...

法勒舉例，中國尋求多項港口協議、謀求政治影響力的貸款、疫苗外交、資訊技術等，皆為潛伏性的威脅，法勒強調，中國的疫苗外交尤其令人擔憂，中國正在利用此舉在挑撥一些國家之間的關係，像是台灣與中南美洲的外交關係。報導指出，法勒的說法也證實《紐時》等美媒的報導，先前曾有報導揭露，中國拒絕向那些與台灣維持邦交的中南美洲國家提供疫苗，除非這些國家斷絕或減少與台灣的來往。

法勒也提到，中國在中南美洲的跨國犯罪不斷增加，包括涉及毒品販運、人口販賣、走私軍火及非法採礦，而和中國有關的洗錢活動是這些跨國犯罪組織的主要資金來源之一。

負責美加墨、部分加勒比地區、巴哈馬群島等地美軍事務的的美國北方司令部司令、空軍上將范赫克（Glen VanHerck）則表示，中國的影響力逐漸北上，並使用5G系統等技術試圖影響巴哈馬群島及墨西哥。

美國北方司令部司令范赫克表示，中國的影響力逐漸北上至巴哈馬群島及墨西哥。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法