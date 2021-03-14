美中外交高層會談 中國學者：小心美對中「布下天羅地網」

美國國務卿布林肯打臉北京當局，指18日的美中外交高層會談並非「戰略對話」。（法新社檔案照）

2021/03/14 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國各2名外交高層18日將在美國阿拉斯加州安克拉治會談，但外界並不看好雙方關係破冰。香港《南華早報》14日引述中國學者分析指出，這場會談不太可能讓雙方克服當前分歧，北京甚至必須提防華府正在「布下天羅地網」。

據報導，這場拜登上任以來美中高官首次面對面會談，將由美國國務卿布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文，會晤中國共產黨中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。北京當局起初稱此次會談為「戰略對話」，但布林肯隨後予以反駁，並強調中國必須在美國關切的議題上，拿出實質進展和具體成果，雙方才會有後續接觸。

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中國海洋大學海洋發展研究院院長、國際關係專家龐中英表示，美方反駁中方「戰略對話」一說是在暗示，即使北京希望「回到正軌」，但美中關係不會回到前總統布希和歐巴馬的時代，「戰略對話已是昨日事」。他也指出，拜登上任僅50天就舉行雙方會談相當困難，美方邀請中國官員到阿拉斯加－兩國的中間點－會晤，已是展現善意。

針對美、日、印、澳等「四方安全對話」領袖12日舉行峰會，並討論北京的「挑釁、脅迫」行為，以及布林肯和美國國防部長奧斯汀即將聯袂訪問日韓，龐中英直言，這個時間點發生這些事，顯示華府正在施展「技巧性的外交手段」，似乎將對中國「布下天羅地網」，尤其美方已經開誠布公表示，儘管美中會在某些領域合作，但衝突和競爭也不可免。

白宮新聞秘書莎琪日前表示，美方將在阿拉斯加會談上討論對於台灣、香港、中國武漢肺炎疫情不透明和壓迫人權等問題，也會談及雙方可以合作的領域。

上海復旦大學國際問題研究院教授任曉也指出，不認為美中雙方屆時可以解決任何特定議題，但這是讓美方「正確」了解中國的機會。

北京一名拒絕透露姓名的學者則直言，美中雙方都對會談不抱持太大期待，因為雙方立場壁壘分明，「中方的理想情境是，會後發表展現正面訊號的共同聲明，揭示之後會有更多會談。」

但他也警告可能不會有共同聲明，因為美方已清楚表明，除非中方做出讓步，否則不會有更多會談，「但在香港、新疆方面，中方基本上不會退讓。」

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