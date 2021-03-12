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    美中高層下週談台灣等議題 美國務院：將有「艱難對話」

    美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日說，美中高層將進行一些「艱難對話」。（路透）

    美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日說，美中高層將進行一些「艱難對話」。（路透）

    2021/03/12 09:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國高層外交官員將在18日進行會談，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日表示，美中高層將進行一些「艱難對話」，預計議題涉及香港、新疆、西藏、台灣、侵犯人權和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源。

    普萊斯11日在例行記者會回答，他表示，預期美中將進行一些「艱難對話」（difficult conversations），美方在討論分歧領域時不會保留，而北京經常將改善美中關係掛在嘴邊，美方期望看到北京展現改變現狀的嚴肅態度。

    他強調，美方將與中國討論較為艱難的領域（difficult areas），涉及棘手的問題，包括香港、新疆、西藏、台灣、侵犯人權，以及南海、湄公河、經濟壓迫、任意拘留和武肺疫情起源等，但這並不意味這些談話必須純粹是對抗性的，或是只談嚴重分歧的議題，會晤也將談論潛在合作的領域。

    美國國務院10日宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅，18日在阿拉斯加州的安克拉治（Anchorage）會面。

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