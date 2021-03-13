美中高層下週會晤 白宮國安顧問：談新疆、香港問題

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日表示，美中高層下週進行會晤時，不會將重點放在對中國施加的關稅和出口管制上。（法新社）

2021/03/13 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕拜登政府1月上台後，美國與中國外交高層官員將在本月18日進行首次會晤，代表美國政府出席的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日表示，美中高層下週進行會晤時，不會將重點放在對中國施加的關稅和出口管制上，但會在會晤中直接向中國提出新疆和香港的問題。

綜合媒體報導，蘇利文12日在白宮簡報室表示，美中第一階段貿易協議不會是會晤的核心議題，但美方會對中國傳達計畫採取的步驟，確保避免技術不會在不利於美國安全或價值的方式使用。

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他指出，美方將向中國傳達「美國打算如何在戰略層面上前進」，將在中國問題上直接與北京進行討論，包括中國對維吾爾族穆斯林的侵犯人權行為，以及北京對香港活動人士進行鎮壓等問題。

蘇利文提到，美方還計畫提出亞洲盟友的相關問題，包括中國對澳洲的威脅，以及中國對「印度邊界侵略」的問題。

拜登政府已訂18日在美國阿拉斯加州安克拉治和中國外交高層官員進行首度會晤，雙方代表為美國國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文，中國共產黨中央政治局委員暨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。

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