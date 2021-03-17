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    美中高層會談 美官員：將對中國挑釁台灣「深表關切」

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖左）將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（圖右）在阿拉斯加會面。（歐新社資料照）

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖左）將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（圖右）在阿拉斯加會面。（歐新社資料照）

    2021/03/17 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國外交高層將在18日於阿拉斯加會面，美國高級官員表示，中國施壓新疆穆斯林和香港民主人士，經濟脅迫美國盟友和夥伴，以及對台灣的挑釁行動，美國將對這些議題向中國表達「深切關注」（deep concerns）。

    《路透》報導，美國高級官員16日透過電話簡報向媒體表示，拜登政府相信，將會與中國高層進行強硬及非常坦率的會談，並將對中國在香港和新疆問題上侵犯人權的行為，以及持續的惡意網路行動表達擔憂，美方希望中國遵守國際規則，但北京在很多方面都達不到要求。

    美國官員強調，北京經常將改善美中關係掛在嘴邊，但美國希望中國不是隨口說說，如果北京想要改善美中關係，美方希望看到中國「說到做到」（deeds not words）的行動。不過美國官員也說，北京在兌現承諾方面的記錄非常差。

    美國官員表示，華盛頓並不期望這次會議能達成具體的談判成果，預計也不會發表聯合聲明，但會確定美國需要改變路線的具體領域。官員還說，拜登政府在對中國問題上尋求團結一致的堅定立場，不會讓中國在美國政府內部搞分化。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅，18日在阿拉斯加州的安克拉治（Anchorage）會面。

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