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    疫苗外交奧運碰壁 中國轉送聯國維和部隊30萬劑

    中國常駐聯合國代表張軍15日正式通報聯合國，表示將捐贈30萬劑中國疫苗給維和部隊。（美聯社）

    中國常駐聯合國代表張軍15日正式通報聯合國，表示將捐贈30萬劑中國疫苗給維和部隊。（美聯社）

    2021/03/17 17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中共大搞疫苗外交，將腦筋動到國際組織和活動上。日前中國表示願意提供中國疫苗給奧運選手遭打臉後，16日又宣布已正式通報聯合國，將捐贈武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗給聯國維和部隊。

    國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）日前透露接受中國奧會提議，將購買中國疫苗供今年東京奧運，引起爭議。隨後日本打臉表示沒聽說過此事，並拒絕此提案；澳洲奧委會也跳出來直言不考慮中國製造的疫苗，中共疫苗外交硬生生碰壁。

    但據中官媒《新華社》報導，中外交部昨天（16日）又宣布，中國常駐聯合國代表張軍已在本月15日致信聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），正式通報中方將向聯國維和部隊捐贈30萬劑中國疫苗，預計優先用於非洲任務區。

    代表團宣稱，此乃中方落實將武肺疫苗轉化為「全球公共產品」的具體舉措，同時體現中國對聯合國以及多邊主義的切實支持，「作為維和人員安全議題牽頭國之一，中國高度重視維和人員安全，支持盡快為維和人員接種武肺疫苗，保障維和人員生命健康，幫助他們更好履職。」

    中方還表示，對抗武肺是當今世界面臨的最緊迫任務，聲稱「中國高度重視新冠疫苗的公平分配問題，特別是在發展中國家的可及性和可負擔性。越來越多的國家和人民已經用上中國疫苗。」

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