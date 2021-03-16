中國為推銷國產疫苗提供簽證便利 恐掀波瀾

中國對已接種中國生產的COVID-19疫苗的外籍人士申請赴中國大陸提供「簽證便利」。日媒指出，此舉可能意在帶動普及中國疫苗，但恐掀波瀾。（路透）

2021/03/16 18:55

〔中央社〕中國多個駐外使館近日相繼宣布，自15日起，對已接種中國生產的COVID-19疫苗的外籍人士申請赴中國大陸提供「簽證便利」。日媒指出，此舉可能意在進一步帶動普及中國疫苗，但恐掀波瀾。

截至今天，包括美國、日本、韓國、澳洲、德國、義大利以及多個亞洲、非洲國家的中國駐外使館，已經發布「關於對已接種中國生產的新冠肺炎疫苗人員來華提供簽證便利的通知」，自當地時間15日實施這項新規，並稱這是為了「有序恢復中外人員往來」。

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據「通知」，欲赴中國大陸從事商務、探親的外籍人士與家屬，只要接種中國疫苗，就可獲得簽證便利。但問題是，目前絕大多數國家尚未核准使用中國疫苗；中國藉此推銷其國產疫苗，恐引發國際風波。

日本共同社今天報導說，中國COVID-19疫苗在日本尚未獲得批准使用，此事或將引發波瀾。中國正在開展向他國積極提供國產疫苗的「疫苗外交」，優待中國疫苗接種者可能也意在進一步帶動普及。

中國在韓國有許多僑民，他們一直關切能否儘快接種疫苗。但中國駐韓使館面對僑民關切則稱，目前韓國已採購並批准上市的4款進口疫苗，並不包括中國疫苗。

綜合星媒報導，向來與中國交好的新加坡，雖然採購一批中國科興公司生產的COVID-19疫苗，並已於2月23日進口，但截至目前尚未批准該疫苗使用。

中國官方近日宣布，已經並正在無償向69個有急需的發展中國家提供COVID-19疫苗援助，同時向43個國家出口疫苗。但中國官方迄今未批准任何一款進口疫苗赴條件上市與接種。

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