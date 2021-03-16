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    嘴臉太難看！ 李戡曝英國留學經驗：中共動員學生與港人較勁

    李戡接受BBC專訪，透露2019年正值反送中時，中共會在國外動員中國學生與港人較勁，招不滿就找人來湊數。（資料照，記者錢利忠攝）

    李戡接受BBC專訪，透露2019年正值反送中時，中共會在國外動員中國學生與港人較勁，招不滿就找人來湊數。（資料照，記者錢利忠攝）

    2021/03/16 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕李敖之子李戡日前接受《BBC》專訪，直言無法說服台灣人支持統一，更在訪談中透露，自己2019年在英國留學時，親眼看到中國學生上街遊行，與港人組織的反送中遊行較勁，直批中國嘴臉「非常難看」！

    根據《BBC》報導，支持兩岸統一的李敖病逝時向其子李戡留下遺願，希望兒子能替自己實現中國統一的夢。對此李戡承認支持統一的美好理想，但「中國統一」四字太過理想化，現實中看不出任何一點支持它的理由，直言無法說服台灣人支持統一，「我做不到、講不出來。因為我自己的案例，我都知道他們不講信用。」

    李戡在訪談中提到，自己初入北大念書時，還搞不太懂「什麼是黨委？」、「院黨委書記跟院長是什麼關係？」、「什麼是共青團？」等等，在北京4年的時間讓他對中共政治體系有更進一步了解，「然而帶著這些認識，我到國外去的時候才發現，怎麼會問題這麼多。」

    李戡表示，自己到英國劍橋留學時，意識到中國國內那套官僚主義到了國外後有多「觸目驚心」！例如2019年當時，香港爆發反送中運動，引起國際聲援，各地港人也都響應號召支持在港同胞，在英國的「中國學聯」，當年底組織中國學生上街遊行，企圖與在英港人的遊行互別苗頭，但有不少中國學生不願意參加，學聯竟從其它地方動員來湊人數，直言「非常難看，這種打腫臉充胖子的案例更是多不勝數。」

    李戡最後還說，從英美國家看中國，會明顯感覺到目前中國這套做法出了非常嚴重的問題，「統戰到最後，完全在撒錢做業績。至少從我的立場來講，我覺得這非常不對。我希望中國可以真的強大，它的強大不是靠著錢去收買人心來的，而是大家會真正發自內心地尊重、喜歡這麼一個國家。」

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