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    稱印太情勢「嚴峻」 美日防長會面聚焦中國活動

    美國防部長奧斯汀（左）與日防長岸信夫（右）會面。（法新社）

    美國防部長奧斯汀（左）與日防長岸信夫（右）會面。（法新社）

    2021/03/16 14:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）抵達日本，預料與日防衛大臣岸信夫討論印太地區及北韓議題。岸信夫也說，他很期待與美方就中國在東海、南海的活動交換想法。

    《路透》報導，岸信夫表示，印太地區的安全情勢相當「嚴峻」，將和奧斯汀在會談中討論中國在東海及南海的活動情形。

    奧斯汀則強調美日有相當強健的同盟關係，兩國以印太地區的自由、開放為目標攜手合作。

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