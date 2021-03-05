劍指中國？日媒：美方2月曾計畫在釣魚台周邊演習

日本讀賣新聞報導，駐日美軍今年2月原定在沖繩縣釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊實施物資補給相關演習，雖因天候不佳取消，但實屬罕見，尤其在中國海警船反覆侵入領海等挑釁行為下，美方的動作被認為是為了牽制中國。（歐新社資料照）

2021/03/05 15:05

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本讀賣新聞報導，駐日美軍今年2月原定在沖繩縣釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊實施物資補給相關演習，雖因天候不佳取消，但實屬罕見，尤其在中國海警船反覆侵入領海等挑釁行為下，美方的動作被認為是為了牽制中國。

多名日本政府相關人士透露這項消息。報導指出，這項演習設定為釣魚台出現緊急狀況時，駐日美軍出動時的系列行動之一，此次演習內容主要是確認從運輸機投下彈藥和其他物資後，如何從海上回收等作業，這是美方單獨演習，事先已通知日方。

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報導指出，美軍有意透過這項演習，在防衛和奪回釣魚台時，加強對登島部隊和派遣至周邊海域艦隊的補給能力。

美國拜登政府1月上台後，包括拜登總統、國務卿布林肯等均表明釣魚台適用美日安保條約第5條，中國在2月1日施行海警法，授權海警局可對外國船舶使用武器，挑釁行為並未間斷。

日本政府相關人士認為，美方透過這次演習明確展現出干預釣魚台問題的態度，以藉此阻止中國的挑釁升級。透過這次罕見的演習，也能展現美方重視盟國的態度。

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