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    美國印太同盟戰略 外媒指日本、台灣可能成為活棋

    《BBC中文網》以「美國藉四國峰會打造『印太北約』 ？日本台灣或成博弈活棋」為題，對美日印澳四邊會議進行分析。（歐新社）

    《BBC中文網》以「美國藉四國峰會打造『印太北約』 ？日本台灣或成博弈活棋」為題，對美日印澳四邊會議進行分析。（歐新社）

    2021/03/16 10:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國12日邀請日本、印度、澳洲展開四邊會談，也是美國總統拜登就任以來，首度與印太地區領袖展開會晤，外界認為是美方與印太盟友討論如何應對中國壓力，《BBC中文網》以「美國藉四國峰會打造『印太北約』 ？日本台灣或成博弈活棋」為題，進行分析。

    《BBC中文網》報導，在會談中，四邊主要著重於氣候變遷、經濟合作、強化與東協聯繫等話題，也談到中國近年在海上擴大影響力，其中在經濟層面上，特別受到注目的話題是半導體晶片供應鏈，像是台灣晶圓製造廠台積電，近期宣布在日本投資就被視為印太戰略的一環，外界也認為，美國想要打造印太聯盟，台灣的角色會愈來愈吃重，如果台灣被中國掌控，印太聯盟等於崩潰。

    在半導體方面，日本也擁有世界頂尖的半導體製造商，與台灣合作，將會成為東亞科技重鎮島鏈，被認為可以應對半導體生產西進中國的隱憂。

    報導表示，儘管四國峰會並無著重於討論中國的軍事威脅，但外界分析，四國加強軍事安保合作已是不爭的事實，台灣也有分析人士認為，台灣雖然不能正式參加峰會，但不排除未來會被邀請參與戰略制定。

    此外，中國在二月通過海警法，強化釣魚台週遭海域的巡邏，引起日本不滿，抗議中國挑戰國際秩序，美國也表明釣魚台海域適用於美日安保條約，這意味著如果中國與日本在東海有衝突，美方也會介入，凸顯出四國會議未來可能成為實質的軍事合作平台。

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