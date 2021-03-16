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    梅根掀王室風波！ 川普私下爆：早說她不是好人

    美國前總統川普（Donald Trump）私下向幕僚透露，「早說過梅根不是好人」。（路透資料照）

    美國前總統川普（Donald Trump）私下向幕僚透露，「早說過梅根不是好人」。（路透資料照）

    2021/03/16 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）與他的妻子梅根（Meghan）日前接受美國媒體訪問，披露王室生活的辛酸，並爆料王室種族歧視，引發國際關注。美國前總統川普（Donald Trump）私下向幕僚透露，「早說過梅根不是好人」。

    《國會山莊報》（The Hill） 報導，川普發言人、白宮前資深顧問米勒（Jason Miller）10日接受白宮前首席策士班農（Steve Bannon）的節目「戰情室」（War Room）訪問時，他透露川普私底下對梅根的電視專訪進行評論，「我早就說過她不是個好人！現在每個人都看到了！」

    米勒引述川普的話說，川普大可公開批評梅根，搞一點「小新聞」，但如果對梅根發表負面評論，那個人就會被抵制，看看英國名嘴摩根（Piers Morgan）發生的事情就知道了。

    英國《獨立電視台》（ITV）的「早安不列顛」節目主持人摩根，痛批梅根在專訪中大爆英國王室內幕的說法可信度，甚至氣到中途離開節目現場。由於受到大批觀眾投訴，電視台表示摩根已經交出主持棒，離開該節目。

    2016年美國總統大選前，梅根曾在談話性節目中批評川普「厭惡女性」，其政見造成分裂，表示若川普當選總統，她將移民加拿大。對此，川普當時回應，「我能說什麼？我不知道她這樣惡劣」。川普後來解釋，他是指梅根的言論惡劣，而非批評梅根本人。

    英國薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry，圖左）與他的妻子梅根（Meghan，圖右）日前接受美國媒體訪問，披露王室生活的辛酸，並爆料王室種族歧視。（法新社資料照）

    英國薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry，圖左）與他的妻子梅根（Meghan，圖右）日前接受美國媒體訪問，披露王室生活的辛酸，並爆料王室種族歧視。（法新社資料照）

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