梅根大爆料 炸開英王室內幕

英國薩塞克斯公爵哈利和妻子梅根脫離王室後，在七日首播的專訪中首次侃侃而談王室秘辛。（美聯社）

2021/03/09 05:30

控訴兒因膚色遭歧視 未受封王子

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國哈利王子和妻子梅根脫離王室一年多來，首次接受美國知名主持人歐普拉專訪，七日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出。好萊塢出身的梅根，細數「飛上枝頭」後的沉重代價，包括不受王室成員真心接納、協助，長子亞契（Archie）未獲「王子」規格的維安措施、甚至被歧視，還有自身行動受到重重限制等，令她一度萌生自殺念頭，辛辣內容再掀王室風暴。

世紀婚禮三天前 已秘密完婚

在訪談中，梅根率先與歐普拉單獨對談，先表明她和哈利並未收取酬勞，之後開始暢談二○一八年五月嫁入英國王室的心路歷程。梅根坦言，她與哈利在溫莎城堡的世紀婚禮，是做給全世界看的，兩人希望共結連理的時刻僅屬於自己，因此在三天前就已秘密完婚，當時只有坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）在一旁見證，兩人結婚證書的日期也是寫上秘婚之日。

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外傳凱特被弄哭 「落淚的是我」

當年大婚之際，梅根被指將哈利兄長威廉王子之妻凱特弄哭，但梅根澄清情況「正好相反」，指凱特當時對擔任花童的女兒夏綠蒂公主的禮服款式不滿，令她在壓力下落淚，但兩人並未衝突，且凱特已經道歉，她也已原諒對方。然而，梅根難以釋懷的是，媒體將她沒做的事歸咎於她，企圖塑造「英雄與壞蛋」的情節，來分化她與其他王室成員，成為她與媒體關係改變的轉折點。

未受王室保護 反受束縛噤聲

更重要的是，梅根形容自己嫁入王室前太天真，而此事宛如「人格謀殺的開端」，令她醒悟自己不僅沒受到王室保護，王室還會為了保護其他成員而撒謊。梅根坦言成婚後受到許多束縛，甚至無法和友人餐敘，還曾有王室成員規勸她「低調一陣子」，問題是她當時已數月足不出戶。當哈利外出工作時，梅根被允許做的事更少；她並非總是保持沉默，而是「被迫沉默」，令她深感「不可能比現在更寂寞了」。

談及兒子亞契身為家族首位有色人種，而未被授予王子頭銜一事，梅根直言非常難受，但不是為了頭銜，而是擔心他無法獲得足夠保護。她也否認媒體指稱亞契沒有頭銜是因為她和哈利反對，而是懷孕期間就耳聞亞契未來不會有頭銜和保安，甚至有王室成員嘲諷亞契「不知道膚色會有多黑」。不過，梅根和哈利均拒絕透露誰說了這番話。

過著囚禁般生活 一度想尋死

梅根直言，婚後被沒收護照、信用卡、駕照，宛如囚禁的生活令她一度有尋死念頭，在對哈利坦承此事時感到十分內疚，因為她知道哈利已失去很多。她說自己曾向王室成員求援未果，是在尋求哈利亡母黛安娜王妃一位好友幫忙後才見轉機。儘管王室令她窒息，但她喜歡與女王伊莉莎白二世相處，因為女王很溫暖，一直對她很好，令她想起自己的祖母。

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梅根和哈利的王室記憶

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