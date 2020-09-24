梅根再呼籲美國選民投票 川普諷哈利王子祝好運

英國哈利王子與妻子梅根透過影片呼籲美國民眾在總統大選投票。（圖擷自時代雜誌百大人物影片）

2020/09/24 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕現居美國的英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），近日再次公開呼籲美國民眾投票，美國總統川普（Donald Trump）疑似對此舉不滿，受訪時表示，自己「不是梅根的粉絲」，並諷刺的祝哈利好運。

綜合外媒報導，梅根與哈利22日晚間透過影片，出現在美國廣播公司（ABC）的特別節目，梅根強調，每四年的選舉總會被稱作「最重要的選舉」，但這次是真的，呼籲美國人投票。哈利則表示，美國選民應「拒絕仇恨言論、假消息和網路消極」。這也是哈利夫妻淡出英國王室後，首度一起在電視露面。

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川普23日回應兩人的呼籲，指出自己不是很喜歡梅根，她可能也已經聽說，並祝哈利好運，強調「他會需要」。

梅根在2016年就曾公開表示，自己支持民主黨的希拉蕊（Hilary Clinton），並怒批川普「厭女」。僅管梅根與丈夫哈利兩人在影片中都未提及川普，但公開喊話的行為被認為是呼籲選民將票投給民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

哈利與梅根公開呼籲美國公民投票，此舉也引發英國部分人士不滿，認為王室成員不應參與政治表態。對此英國王室則表示，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）已卸下王室職務，他任何的言論，都是以個人身份立場發表，白金漢宮不予置評。

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