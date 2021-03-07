歐普拉專訪哈利梅根 揭宮鬥秘辛

英國哈利王子和妻子梅根接受美國主持人歐普拉（圖左至右）專訪，料談及夫妻倆與英國王室的不合。（美聯社）

2021/03/07 05:30

兩小時節目 播放權利金高達2.5億

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國哈利王子和妻子梅根去年一月宣布脫離王室後，一言一行受到更多關注。兩人接受美國名嘴歐普拉專訪的節目，將在美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午九時），於哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）一連播出兩小時，內容披露與王室間的摩擦，被外界形容為「宮鬥劇」，料將吸引大批觀眾，播放權利金高達九百萬美元（逾二．五億台幣）。

廣告翻漲 30秒索價915萬

華爾街日報指出，這場專訪七日將接在ＣＢＳ招牌新聞節目「六十分鐘」之後播出，八日則在英國獨立電視台（ＩＴＶ）播出。ＣＢＳ為此付給歐普拉的製作公司「哈珀傳播公司」逾二．五億台幣權利金，並擁有在國際市場上授權播放的權利。廣告商透露，該專訪的卅秒商業廣告，索價高達卅二萬五千美元（逾九一五萬台幣），是平常的兩倍。哈利和梅根的發言人則強調，兩人並未因專訪收取利益。

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英國王室上月證實哈利和梅根永遠脫離王室家族後，現居美國加州的哈利和梅根與英王室的「隔空交火」並未消歇，ＣＢＳ近日釋出的專訪片段更炒高熱度。紐約時報指出，兩人在專訪中暢談卸下王室身分原因，包括媒體的侵犯讓他們無法招架；梅根更指早在二○一八年初、即兩人結婚前夕，就想接受專訪，但過去「身不由己」，懷第一胎時甚至感受不到王室庇護，現在有權自行做決定，「真是一種解脫」。

前幕僚控欺凌 王室要查

英國泰晤士報近日踢爆，梅根前幕僚在一八年十月發起訴訟，控告梅根欺凌王室職員，導致兩位私人助理被迫離職，白金漢宮高度關切將展開調查。然而，梅根的發言人反咬是對前好萊塢女星的攻擊，指梅根才是王室霸凌目標。在專訪中，梅根語帶嘲諷稱王室為「公司」，指控「公司」抹黑她和哈利；哈利則坦言，擔心梅根步上母親黛安娜王妃因狗仔跟拍而車禍身亡的後塵。

歐普拉表示，專訪「話題不設限」，似預告會有猛料爆出；摯友也透露歐普拉親口說，「這是她做過最精彩的專訪。」與此同時，英國每日郵報指出，英女王伊莉莎白二世並未收到專訪「樣本」，將與全世界觀眾同步收看，王室方面也保留「評論權」，八日決定是否回應專訪內容。

此外，由於九十九歲的女王夫婿菲利普親王近日入院動心臟手術，哈利夫妻、ＣＢＳ和ＩＴＶ均因專訪如期播出備受批評，但梅根友人透露，她不會要求暫緩播出，並認為這是王室利用菲利普親王的健康，要她保持緘默。

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