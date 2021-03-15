全球軍售成長量首度持平 中國威脅使亞洲各國頻進口軍備

亞洲和大洋洲是目前最主要的軍武進口國，專家認為，各國意識到中國造成的威脅便是原因之一。圖為印度飆風戰機。（法新社）

2021/03/15 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）週一發布最新報告，指出2016年至2020年間，全球軍售成長呈現持平狀態，結束過去十多年來的銷售增長態勢。而亞洲和大洋洲是目前最主要的軍武進口國，專家認為各國意識到中國造成的威脅是原因之一。

根據《路透》報導，2016年至2020年間，世界最大的三個出口國分別是美國、法國及德國，這三國的軍武出口量皆有提升，不過俄羅斯和中國的出口量卻下降，兩相抵銷後呈現持平狀態，這也是自2001至2005年以來，軍售量首次沒有比上一個統計年度增長。雖然目前武肺疫情對世界各地的經濟造成影響，但SIPRI認為，現在就判斷軍售是否可能繼續放緩是言之過早。

請繼續往下閱讀...

SIPRI軍事支出計畫的高級研究員韋斯曼（Pieter Wezeman）在一份聲明中指出，雖然疫情對經濟帶來衝擊，可能使一些國家在未來幾年內重新評估軍購，但在役情期間仍有部分國家談妥了軍購計劃，以阿拉伯聯合大公國為例，近期和美國簽署了軍售協議，包括50架F-35戰機、18架武裝無人機，該軍售案總額約為230億美元。

SIPRI報告指出，亞洲和大洋洲是當今最主要的軍武進口地區，佔了2016至2020年全球武器進口的42％，印度、澳洲、中國、南韓和巴基斯坦則是該區進口軍武最多的國家。韋斯曼認為，對於亞洲及大洋洲的許多國家來說，人們逐漸意識到中國的威脅，這也是進口軍備的主要動力之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法