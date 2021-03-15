為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全球軍售成長量首度持平 中國威脅使亞洲各國頻進口軍備

    亞洲和大洋洲是目前最主要的軍武進口國，專家認為，各國意識到中國造成的威脅便是原因之一。圖為印度飆風戰機。（法新社）

    亞洲和大洋洲是目前最主要的軍武進口國，專家認為，各國意識到中國造成的威脅便是原因之一。圖為印度飆風戰機。（法新社）

    2021/03/15 09:34

    〔即時新聞／綜合報導〕斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）週一發布最新報告，指出2016年至2020年間，全球軍售成長呈現持平狀態，結束過去十多年來的銷售增長態勢。而亞洲和大洋洲是目前最主要的軍武進口國，專家認為各國意識到中國造成的威脅是原因之一。

    根據《路透》報導，2016年至2020年間，世界最大的三個出口國分別是美國、法國及德國，這三國的軍武出口量皆有提升，不過俄羅斯和中國的出口量卻下降，兩相抵銷後呈現持平狀態，這也是自2001至2005年以來，軍售量首次沒有比上一個統計年度增長。雖然目前武肺疫情對世界各地的經濟造成影響，但SIPRI認為，現在就判斷軍售是否可能繼續放緩是言之過早。

    SIPRI軍事支出計畫的高級研究員韋斯曼（Pieter Wezeman）在一份聲明中指出，雖然疫情對經濟帶來衝擊，可能使一些國家在未來幾年內重新評估軍購，但在役情期間仍有部分國家談妥了軍購計劃，以阿拉伯聯合大公國為例，近期和美國簽署了軍售協議，包括50架F-35戰機、18架武裝無人機，該軍售案總額約為230億美元。

    SIPRI報告指出，亞洲和大洋洲是當今最主要的軍武進口地區，佔了2016至2020年全球武器進口的42％，印度、澳洲、中國、南韓和巴基斯坦則是該區進口軍武最多的國家。韋斯曼認為，對於亞洲及大洋洲的許多國家來說，人們逐漸意識到中國的威脅，這也是進口軍備的主要動力之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》對台M1A2T戰車軍售啟動 美方明年6月底前改裝2輛樣車
    2021/02/24 17:08

    台海軍情》對台M1A2T戰車軍售啟動 美方明年6月底前改裝2輛樣車
    軍情動態》俄羅斯軍售非洲418億武器 「聯非制美」意味濃
    2021/02/22 14:49

    軍情動態》俄羅斯軍售非洲418億武器 「聯非制美」意味濃
    軍情動態》拜登政府將售芬蘭增程多管火箭 促進歐洲政經穩定
    2021/02/18 14:09

    軍情動態》拜登政府將售芬蘭增程多管火箭 促進歐洲政經穩定
    軍情動態》拜登政府將售埃及168枚公羊飛彈 望能穩定中東情勢
    2021/02/17 12:55

    軍情動態》拜登政府將售埃及168枚公羊飛彈 望能穩定中東情勢
    國際今日熱門
    軍事動態》F-15戰機改裝費爆增3倍 日美防長會談將協商
    2021/03/14 11:15

    軍事動態》F-15戰機改裝費爆增3倍 日美防長會談將協商

    拜登政府官員透露 欲與北韓接觸但「對方不讀不回」
    2021/03/14 10:35

    拜登政府官員透露 欲與北韓接觸但「對方不讀不回」

    與匪對峙中！奈國爆大學校園綁架案 39人質被開價3724萬贖金
    2021/03/14 10:56

    與匪對峙中！奈國爆大學校園綁架案 39人質被開價3724萬贖金

    G7、歐盟批中國侵蝕香港民主 中駐英使館跳腳嗆：無稽之談
    2021/03/14 10:40

    G7、歐盟批中國侵蝕香港民主 中駐英使館跳腳嗆：無稽之談

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播