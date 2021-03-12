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    中國爸「1實驗」燒毀2000坪草地！ 網笑：兒子上「4堂課」

    當時劉男向兒子演示「放大鏡聚熱」作用，不慎點燃草坪引起火災。（圖擷取自微博）

    當時劉男向兒子演示「放大鏡聚熱」作用，不慎點燃草坪引起火災。（圖擷取自微博）

    2021/03/12 15:00

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，中國發生一起實驗意外，一名劉姓父親帶著兒子到上海光明生態園的草地上演示「放大鏡聚熱」作用，不料星星之火足以燎原，轉瞬間園區2000坪草地都被火焰吞沒，中國網友看了紛紛好笑表示，「同時和小孩上了3堂課，一堂自然課，一堂安全課，一堂法制課」、「明年春天再帶著孩子故地重遊上語文課，『野火燒不盡，春風吹又生』多好」。

    發現火情無法控制後，劉男趕緊帶兒子逃離現場。（圖擷取自微博）

    發現火情無法控制後，劉男趕緊帶兒子逃離現場。（圖擷取自微博）

    綜合中媒報導，當時劉男向兒子演示「放大鏡聚熱」作用時，不慎點燃草坪引起火災，當下發現火情無法控制後，趕緊帶兒子逃離現場，並撥打119報警，聲稱自己是遊客，遊玩時發現一起火災，消防部門接到火警後立刻趕往現場救火，經調查後發現始末。目前，劉男已賠償園區，但仍然需要為自己的過失擔責。

    劉男撥打119報警，聲稱自己是遊客，遊玩時發現一起火災。（圖擷取自微博）

    劉男撥打119報警，聲稱自己是遊客，遊玩時發現一起火災。（圖擷取自微博）

    對此，中國網友紛紛好笑表示，「這就是爸爸帶孩子，不死就行了？」、「這個實驗很成功，對孩子有深遠影響」、「同時和小孩上了3堂課，一堂自然課，一堂安全課，一堂法制課」、「明年春天再帶著孩子故地重遊上語文課，『野火燒不盡，春風吹又生』多好」、「兒子終身難忘了」、「雖然很危險，但還是想笑」、「讓他們父子再做一個種植花草的實驗，把燒掉的草地重新復原」，不過也有許多人認為此舉很沒公德心，「成年人做事情，要先想想後果，不然真的容易帶歪小孩子」。

    消防部門接到火警後立刻趕往現場救火，經調查後發現始末。（圖擷取自微博）

    消防部門接到火警後立刻趕往現場救火，經調查後發現始末。（圖擷取自微博）

    目前，劉男已賠償園區，但仍然需要為自己的過失擔責。（圖擷取自微博）

    目前，劉男已賠償園區，但仍然需要為自己的過失擔責。（圖擷取自微博）

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