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    獵殺利器！美軍要買120架「黑翼」潛射無人機

    「黑翼」無人機能從潛艦或其他水下平台上發射，（取自AeroVironment官網）

    「黑翼」無人機能從潛艦或其他水下平台上發射，（取自AeroVironment官網）

    2021/03/10 21:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍計劃向總部位於加州蒙羅維亞的空境公司（AeroVironment），採購多達120架「黑翼（Blackwing）」無人機。該無人機採用微管道式發射方式，能從潛艦或其他水下平台上發射，未來將充當潛艦耳目，大幅增加潛艦使用魚雷以及飛彈的有效攻擊距離，並讓潛艦遠離敵軍的防衛武器或感測器。

    據《全球飛行》（FlightGlobal）10日報導，美國海軍公告的訊息顯示，第一架「黑翼」預計最早今年8月交付，而最後1架預定2023年5月交付。

    「黑翼」無人機基於AeroVironment 的小型無人機技術和「彈簧刀」潛射無人機技術製造而成。「彈簧刀」是該公司為海軍打造的一種殺傷性無人機，配有一個小型彈頭，一旦美軍操作手認為目標值得攻擊，「彈簧刀」就會收起機翼，變身成一枚小型巡弋飛彈，直接與其鎖定的目標同歸於盡。

    「黑翼」具備可彈出的機翼，機身長49.5公分，重1.8公斤，翼展為68.6公分，靠電動推進螺旋槳快速前進，機翼收起時，整體呈火箭柱狀，透過搭載全球衛星定位系統（GPS）、慣性導航系統，以及多種電光和紅外線感測器，可執行情報、監視和偵察的任務。

    「黑翼」能從潛艦或其他水下平台上發射，在遠超出潛艦自身感測器（被動聲納、潛望鏡、雷達等）的範圍外，標定敵方水面目標位置，透過資料鏈傳回潛艦，大幅增加潛艦使用魚雷以及飛彈的有效攻擊距離，因此可以扮演間諜角色，從而成為潛艦的千里眼和順風耳。

    「黑翼」無人機還能為不同航行器之間提供高速數據和通信中繼的能力。（取自AeroVironment官網）

    「黑翼」無人機還能為不同航行器之間提供高速數據和通信中繼的能力。（取自AeroVironment官網）

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