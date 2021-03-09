軍情動態》已收到訂單！ 星國航太公司將推超音速無人作戰機

新加坡凱利航太公司正著手規劃名為「飛箭（Arrow）」的超音速無人作戰飛機，預估要價2.6~4.5億新台幣。（圖翻攝自Kelley Aerospace官網）

2021/03/09 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡凱利航太公司（Kelley Aerospace）正在著手規劃超音速無人作戰飛機（Unmanned Combat Aerial Vehicle），該無人機名為「飛箭（Arrow）」，目前已收到100架預購訂單，要價900至1600萬美元（約2.6億至4.5億新台幣）

綜合外媒報導，名為「飛箭」的超音速無人作戰機，採用碳纖維材料一體成型，同時具備了堅硬及輕巧兩種特性，能有效降低雷達反射率，最大起飛重量為16,800 公斤，每小時最快飛行速度為2.1馬赫（約4810公里），售價約900至1600萬美元（2.6億至4.5億新台幣）。

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報導指出，凱利公司表示，飛箭無人機將會於新加坡實里達航空園區（Seletar Aerospace Park）的工廠設計生產，目前已收到了100架預購訂單，但並無透露詳細訂購資訊，據悉，該機的縮小版模型機也曾於2014年在以色列試飛過。

報導提到，凱利公司補充，有駕駛員操控的戰鬥機，能對多架飛箭無人機進行操控，每架無人機上可搭載不同的任務裝置及武器設備，可精確執行空對空、空對地、情報偵蒐及目標探測等多種任務。該機也可自主飛行，由地面控制站遠端操控。

有駕駛員飛行的戰鬥機，可一次對多台飛箭無人機進行操控，進行多種偵蒐攻擊任務。（圖翻攝自Kelley Aerospace官網）

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