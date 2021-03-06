軍情動態》澳洲授予波音32億元合約 再買3架「忠誠僚機」

波音公司近日證實澳洲政府決定再買3架忠誠僚機系統，合約金額達1.15億美元（約新台幣32.1億元），圖為忠誠僚機。（擷取自波音公司官網）

2021/03/06 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕波音澳洲分公司去年5月移交首架「忠誠僚機」（Loyal Wingman）無人戰機給澳洲皇家空軍（RAAF），本月2日雙方宣佈已完成忠誠僚機首次試飛，除此之外，波音公司亦證實澳洲政府決定再買3架忠誠僚機系統，合約金額達1.15億美元（約新台幣32.1億元）。

據《Defence Blog》報導，隨澳洲政府斥資1.15億美元增購3架後，皇家空軍整筆訂單目前已來到6架，波音表示，忠誠僚機是50多年來，第一架由澳洲自主研發、製造的無人機，波音澳洲、紐西蘭與南太平洋總裁尼爾森（Brendan Nelson）表示，澳洲政府對忠誠僚機的投資將為超過35家澳洲供應商與中小企業創造無數工作與機會。

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《Defence Blog》指出，這份合約將支持整體飛機朝設計成熟邁進，包含當前及未來的發展，波音空中威力組合系統（Boeing Airpower Teaming System）計畫主任阿諾特（Shane Arnott）表示，「除了改善飛機的設計和支持系統外，我們還會進一步開發飛機的任務系統，包含先進的AI決策能力和新的酬載量」。

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