攻台威脅最快6年內出現 美印太司令：將助台灣強力防禦

戴維森認為，美國的首要任務是維持和平，但如果和中國之間的競爭變成衝突，美國就必須做好戰鬥和獲勝的準備。（美聯社）

2021/03/10 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國在西太平洋的威脅與日俱增，美國印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip Davidson）於當地時間週二（9日）參與美國參議院軍事委員會，戴維森指出，中國是美國最大的戰略威脅，而中國正加速取代美國，而台灣也是中國的目標之一，攻台威脅甚至可能在未來6年內顯現。

綜合外媒報導，在聽證會中有多位參議員提到台灣安全，戴維森指出，中國長期以來一直希望在2050年前實現「取代美國」以及取代美國在國際間的社會地位，而中國近期正在加速此行動。面對共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）詢問的台海潛在衝突時間表，戴維森擔心，時間表將會比預期時間更早，台灣是中國實現取代美國這項目標前的野心之一，這樣的威脅在未來10年可能出現，甚至有可能是未來6年內顯現。

請繼續往下閱讀...

參議員史考特（Rick Scott）詢問戴維森是否同意「必須阻止中共掌控台灣」，戴維森表示，作為印太地區作戰指揮官，他有義務支持「台灣關係法」。從地緣戰略的角度來看，這也對美國的全球地位非常重要。參議員布萊克本（Marsha Blackburn）則是質詢台美軍事演習相關事宜，戴維森指出，美方將為台灣提供專業協助，提高防禦能力，印太司令部也會向台灣漢光演習提供協助，並派出觀察員了解台灣國防、演習活動，深化雙邊關係。

談到美國與中國競爭時面對的風險，戴維森提到，美國及盟友在印太地區最大的危險，是針對中國的「常規威懾力」遭到削弱，若沒有得以令人信服的威懾力，中國將會有恃無恐地繼續行動，試圖取代既定國際秩序以及對自由開放的印太地區所體現的價值觀。戴維森表示，美國印太司令部應對大國競爭的方法集中在4個關鍵領域，分別是提高各軍種聯合作戰的殺傷力、加強軍力態勢、強化和盟友合作夥伴之間的合作，以及讓美國的演習、實驗和創新項目更加現代化。

戴維森認為，美國在印太地區的威懾態勢必須體現美國的能力、實力和意願，要徹底讓中國相信，通過軍事力量實現其目標的代價過於高昂，美國必須盡一切可能阻止衝突，首要任務是維持和平，但如果競爭演變成衝突，美國對必須做好戰鬥和獲勝的準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法