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    美神秘B-21停機棚曝光！軍事迷推算大小...美軍說話了

    美國空軍釋出B-21原型機的臨時停機棚，軍事迷認為洩漏了規格參數，美軍則對此否認。（本報合成）

    美國空軍釋出B-21原型機的臨時停機棚，軍事迷認為洩漏了規格參數，美軍則對此否認。（本報合成）

    2021/03/06 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍首架B-21「突襲者」（Raider）轟炸機還在組裝中，預估2022年初正式亮相，最快明年中進行首飛，埃爾斯沃思空軍基地 （Ellsworth Air Force Base）3日貼出B-21原型機停機棚照片，意外被指洩露了該機規格參數。

    美國空軍官網3日貼出1張照片，介紹埃爾斯沃思空軍基地內的B-21原型機臨時停機棚，並稱空軍全球打擊司令部（AFGSC）B-21計劃辦公室正在進行各項測試，要設計出有助於延長軍機壽命的停機棚。

    全球打擊司令部B-21計劃辦公室主任奧克力（Derek Oakley）上校說，照片中的停機棚可防止紫外線、積雪對軍機的影響，也減少了維護工作，而設計上也擺脫過往必須將軍機從機庫中移出或移入的動作，進而幫助它能更快地起飛。

    綜合媒體報導，美軍將B-21原型機停機棚照片曝光後，讓許多軍事迷認為軍方意外透露了這架神秘軍機的規格參數，軍事迷們從停機棚的大小推算出B-21的機身長度在15公尺左右、翼展則是42公尺，顯然比B-2幽靈轟炸機要更小，B-2機長21公尺、翼展為52公尺。

    不過，美國空軍在回應詢問時指出，臨時停機棚長寬分別為200英尺（60.96公尺）與100英尺（30.48），這樣的大小足以容納B-2幽靈轟炸機，因此否認停機棚洩漏了B-21的規格參數。

    美國空軍發布B-21的藝術渲染圖。（圖取自美國空軍網站）

    美國空軍發布B-21的藝術渲染圖。（圖取自美國空軍網站）

    美國空軍釋出B-21原型機的臨時停機棚，軍事迷認為洩漏了規格參數，美軍則對此否認。（圖取自美國空軍網站）

    美國空軍釋出B-21原型機的臨時停機棚，軍事迷認為洩漏了規格參數，美軍則對此否認。（圖取自美國空軍網站）

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