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    PPT授課不利培養人文素養！ 中國政協委員：學生都不做筆記

    劉寧指出，課堂教學過度使用PPT簡報，導致學生不做筆記，會不利於培養各級學校學生的人文素質。（示意圖，法新社）

    劉寧指出，課堂教學過度使用PPT簡報，導致學生不做筆記，會不利於培養各級學校學生的人文素質。（示意圖，法新社）

    2021/03/09 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕身為中國「社會科學院文學研究所研究員」的中國政協委員劉寧在今年召開的兩會上，提出《警惕PPT對教育教學的負面影響》這一論題，指出課堂教學過度使用PPT簡報，導致學生不做筆記，會不利於培養各級學校學生的人文素質，也會助長教師太過重視形式的風氣。

    據中媒 《中國新聞網》報導，擁有20年大學授課經驗的劉寧意識到一個現象：學生上課不再做筆記，而是用手機拍講課PPT，下課後還會問她拷貝檔案，而她發現學生的寫作能力明顯下滑。經過調研，她發現有寫作障礙的學生傾向不做筆記，因此她和許多大、中、小學教師自覺減少了PPT的使用頻率。

    劉寧解釋，一篇文章、一本書的知識是整體性的，但PPT只能條列式呈現授課要點，若學生只從PPT學習，那麼學到的將是碎片化的知識，不利提升閱讀能力。而一位大學老師告訴劉寧，總體說來，使用PPT對於培養大學生人文素質極為不利。劉寧請教的一位心理學教授也反對使用PPT，強調做筆記是提高學習注意力的重要手段。

    劉寧也反映，各級學校在教師評鑑、公開課等場合上都提倡使用PPT，讓教師們必須花費大量心力製做精美投影片，形同浪費人力資源。

    劉寧因此建議，中國各級學校都應該意識到老師寫板書、學生做筆記的重要性，不能過分依賴PPT，應該注重培養學生聽、說、寫及歸納總結的能力；除此，還要淡化PPT在教師評鑑等情境中的比重，以免助長教師們太過重視形式的風氣。

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