中國兩會奇葩提案一籮筐 婚戀教育列必修、允許合法代孕

中國近日舉行第13屆全國人民代表大會第4次會議，但其中有不少提案令人感到「奇葩」，這些提案包含將婚戀教育設為高校學生必修課、「有條件允許合法代孕」、取消英語必修課等。（資料照，歐新社）

2021/03/09 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日舉行第13屆全國人民代表大會第4次會議，但其中有不少提案令人感到「奇葩」，這些提案包含將婚戀教育設為高校學生必修課、「有條件允許合法代孕」、取消英語必修課等，引發外界不少議論。

據《中國網》報導指出，近日適逢中國召開全國人民代表大會，但在兩會上也出現不少「奇葩」提案，像是中共人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉聲稱合法化可遏制代孕中的違法行為，因此提出「有條件允許合法代孕」提案，面對外界質疑這樣的做法要由誰監管、代孕母親是否會被商品化，朱列玉則稱「提議只是希望它合法化，至於由誰管是下一步研究的事」、「代孕媽媽不一定要女性來承擔，試管嬰兒也可以」。

請繼續往下閱讀...

中共全國政協委員、九三學社中央委員許進則提出「取消英語在中小學的主科地位」，也引發外界批評。中國獨立媒體評論人吳特指出，家長、老師都不會樂見這項提議，並指中國學生的負擔是來自於中共的應試教育體制。

全國人大代表、蘇州大學校長熊思東則表示，將會在兩會提出，應注重性別差異教育，讓「男孩更像男孩」。此說引發網友質疑「這屆人大怎麼了？老是提這些沒意義的問題」、「什麼叫鼓勵男學生多參加足球籃球等對抗性運動」、「不乾脆禁止女足女籃等女子對抗運動」，有人甚至直接嗆「人大代表提議案取消這種人大代表吧」。

中共全國政協委員於欣偉則提出，目前中國針對適婚人群的婚戀教育尚處於初級探索階段，她建議將高校目前開設的戀愛選修課，修改成將婚戀教育設為高校學生必修課，並透過課堂教學、專題講座等對大學生進行婚戀教育，不過這番說法也遭網友砲轟，怒批「學這個幹嘛？年輕人不想結婚有錯嗎？」、「就這水平當什麼委員，去婚介所當個業務員差不多！」、「這是什麼狗屁不通的委員？學這個幹嘛？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法