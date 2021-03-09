為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國兩會奇葩提案一籮筐 婚戀教育列必修、允許合法代孕

    中國近日舉行第13屆全國人民代表大會第4次會議，但其中有不少提案令人感到「奇葩」，這些提案包含將婚戀教育設為高校學生必修課、「有條件允許合法代孕」、取消英語必修課等。（資料照，歐新社）

    中國近日舉行第13屆全國人民代表大會第4次會議，但其中有不少提案令人感到「奇葩」，這些提案包含將婚戀教育設為高校學生必修課、「有條件允許合法代孕」、取消英語必修課等。（資料照，歐新社）

    2021/03/09 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日舉行第13屆全國人民代表大會第4次會議，但其中有不少提案令人感到「奇葩」，這些提案包含將婚戀教育設為高校學生必修課、「有條件允許合法代孕」、取消英語必修課等，引發外界不少議論。

    據《中國網》報導指出，近日適逢中國召開全國人民代表大會，但在兩會上也出現不少「奇葩」提案，像是中共人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉聲稱合法化可遏制代孕中的違法行為，因此提出「有條件允許合法代孕」提案，面對外界質疑這樣的做法要由誰監管、代孕母親是否會被商品化，朱列玉則稱「提議只是希望它合法化，至於由誰管是下一步研究的事」、「代孕媽媽不一定要女性來承擔，試管嬰兒也可以」。

    中共全國政協委員、九三學社中央委員許進則提出「取消英語在中小學的主科地位」，也引發外界批評。中國獨立媒體評論人吳特指出，家長、老師都不會樂見這項提議，並指中國學生的負擔是來自於中共的應試教育體制。

    全國人大代表、蘇州大學校長熊思東則表示，將會在兩會提出，應注重性別差異教育，讓「男孩更像男孩」。此說引發網友質疑「這屆人大怎麼了？老是提這些沒意義的問題」、「什麼叫鼓勵男學生多參加足球籃球等對抗性運動」、「不乾脆禁止女足女籃等女子對抗運動」，有人甚至直接嗆「人大代表提議案取消這種人大代表吧」。

    中共全國政協委員於欣偉則提出，目前中國針對適婚人群的婚戀教育尚處於初級探索階段，她建議將高校目前開設的戀愛選修課，修改成將婚戀教育設為高校學生必修課，並透過課堂教學、專題講座等對大學生進行婚戀教育，不過這番說法也遭網友砲轟，怒批「學這個幹嘛？年輕人不想結婚有錯嗎？」、「就這水平當什麼委員，去婚介所當個業務員差不多！」、「這是什麼狗屁不通的委員？學這個幹嘛？」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中共集體領導變「總書記制」？學者：習近平正往延任之路邁進
    2021/03/08 12:07

    中共集體領導變「總書記制」？學者：習近平正往延任之路邁進
    拳頭硬了！中禁台鳳梨 兩會「台籍代表」狂罵台、肖想育種技術
    2021/03/08 07:58

    拳頭硬了！中禁台鳳梨 兩會「台籍代表」狂罵台、肖想育種技術

    頸椎病來得早又難好！醫：穩定頸椎才治本
    中國人大13名「台籍代表」曝光！要加強傳播中國訊息
    2021/03/06 18:54

    中國人大13名「台籍代表」曝光！要加強傳播中國訊息
    中國兩會明召開 港台、中美關係將是重點
    2021/03/03 11:52

    中國兩會明召開 港台、中美關係將是重點
    中國兩會13名台灣代表 僅1人在台出生 丈夫是叛逃軍官林毅夫
    2020/05/26 11:21

    中國兩會13名台灣代表 僅1人在台出生 丈夫是叛逃軍官林毅夫
    中國司法首務「捍衛政治安全」 官員：嚴懲顛覆國家
    2019/03/12 22:07

    中國司法首務「捍衛政治安全」 官員：嚴懲顛覆國家
    國際今日熱門
    憂妻重演母親生前悲劇 哈利求助王室無果怨：父親不接電話
    2021/03/08 11:50

    憂妻重演母親生前悲劇 哈利求助王室無果怨：父親不接電話 影片

    沒錢？ 印度醫院疑拒3歲女童縫合手術 導致肚子留洞家中逝世
    2021/03/08 13:56

    沒錢？ 印度醫院疑拒3歲女童縫合手術 導致肚子留洞家中逝世

    梅根讚女王熱情好客 哈利談脫離王室稱「從未蒙蔽祖母」
    2021/03/08 11:38

    梅根讚女王熱情好客 哈利談脫離王室稱「從未蒙蔽祖母」 影片

    越南跨性別網紅分享心路歷程 仙氣爆棚照片一次曝光
    2021/03/08 12:52

    越南跨性別網紅分享心路歷程 仙氣爆棚照片一次曝光

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播