沉迷手機遊戲有害黨？ 中國人大提案開發未成年專用機被罵翻

中國人大代表黎霞（見圖）提議開發未成年專用手機，再引不少中國網友批評。（圖擷取自微博）

2021/03/09 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國「兩會」正在進行，中國人大代表、華南師範大學教授林勇建議，未來應全面禁止人民半夜打遊戲；另名人大代表、廣東百浩律師事務所主任黎霞也提議，應該開發未成年孩童專用的手機；引起中國網友批評。

綜合中媒報導，目前中國已設下相關規定，禁止未成年人在每晚10點至隔天早上8點登入遊戲伺服器。林勇在兩會上建議，也應納入成年人，全面禁止人民在晚上打遊戲，同時也要求遊戲公司應該在晚間時段直接關閉伺服器。消息一出，引起廣大中國網友不滿。

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不僅如此，據《廣州日報大洋網》8日報導，黎霞在會上提議，政府應支持相關手機廠商開發未成年人專用手機，限制未成年人每天使用手機登錄網絡的連續時長與累計時長；且未成年人只能使用未成年人專用網路、APP，避免過度沉迷。

黎霞還批，網路遊戲、影片等內容良莠不齊，「其中不乏為了吸引眼球、博取流量而惡搞，違背歷史事實、違背科學、違背自然規律、三觀不正的內容。這些負面因素，都嚴重影響未成年人的身心」。

對此，中國網友紛紛說「你越不讓他們用，他們越用」、「沒有必要，管太多」、「都有堵牆了在那擋著了，玩個遊戲礙到黨了？」、「根本不可能，要是有市場，早就有廠家做了，還輪得到你提議？」、「狗屁代表，浪費人大代表資格」、「誰買？傻阿！」、「一個律師拋出這種鬼提案，真是丟律師界的臉」。

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