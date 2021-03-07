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    防止被下毒？中國兩會新焦點 習近平桌上有兩個茶杯

    中國兩會開幕式，全場僅習近平1人桌上有2個茶杯。（歐新社）

    中國兩會開幕式，全場僅習近平1人桌上有2個茶杯。（歐新社）

    2021/03/07 00:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國正值兩會召開期間，領導人習近平日前出席開幕式時卻被發現，他桌上與往年不同，竟然擺放2個茶杯，這個待遇也是全場唯一；而往年習近平的水杯也同樣是外界關注焦點，茶侍會直接幫他換水杯，而非直接往杯中到水，外界推測這與防止被下毒、加強保安工作有關。

    根據中國官媒《央視》公布的畫面，當習近平走進第13屆全國人大4次會議開幕式會場，身旁的所有中共官員整齊地拍著手，而在習的座位上早已放好2個茶杯，跟在習身後的總理李克強、全國政協主席汪洋、中共中紀委書記趙樂際、中共中央書記處書記王滬寧等人的桌上，卻都只有1個茶杯。

    待所有人坐定位後，放眼望去全場僅有習近平1人桌上有2個茶杯，習近平在會中把2個茶杯相繼拿起來喝水，畫面格外引人注目。

    香港媒體《南華早報》過去曾介紹，習近平在2019年起將兩會上的茶侍們，由女性全都換成了男性，他們會定時現身檢視官員們茶杯內是否還有水，用手上的茶壺換水，但習近平則是有專屬茶侍，而且並非直接替習倒水，而是奉上1個裝滿水的新茶杯，將使用過的茶杯收走，該報當時指出「沒有人知道為什麼」。

    《德國之聲》專欄也曾對於更換茶侍、倒茶水一事分析可能有2種原因，第1是前中共總書記江澤民曾被捕捉到色瞇瞇盯著年輕貌美的女茶侍，傷及中共形象；第2則是習近平加強自己的保安工作，讓特定人員替自己換茶水。

    而本次兩會開幕式，官媒並未釋出倒茶水的畫面，推特、臉書等社群媒體網友們聯想是否一次給足2杯水便不必遣人再倒，可能也是為了習的增強保安工作。

    習近平過去只用1個茶杯喝水，今年則用2個茶杯喝水。（法新社檔案照）

    習近平過去只用1個茶杯喝水，今年則用2個茶杯喝水。（法新社檔案照）

    習近平桌上有2個茶杯，官媒未釋出茶侍倒水、遞水的畫面。（歐新社檔案照）

    習近平桌上有2個茶杯，官媒未釋出茶侍倒水、遞水的畫面。（歐新社檔案照）

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