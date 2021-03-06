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    北京將改革香港選制 港區人大代表：可防範「多數人獨裁」

    北京計畫改革香港選制，以達成「愛國者治港」目的。圖為香港政府總部外的中國國旗和中共黨旗。（路透檔案照）

    北京計畫改革香港選制，以達成「愛國者治港」目的。圖為香港政府總部外的中國國旗和中共黨旗。（路透檔案照）

    2021/03/06 22:41

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第13屆全國人民代表大會（人大）第4次會議將審議香港選舉制度改革草案，料進一步剝奪民主派參政權。香港立法會議員、港區人大代表廖長江今天（6日）向《路透》語出驚人表示，選制改革可以防範「多數人獨裁」。

    據報導，目前正在北京參加人大、政協（人民政治協商會議）兩會的數名香港代表表示，香港選制的改變是必要且令人期盼的。

    其中，廖長江接受《路透》專訪更指出：「許多香港人在政治上不成熟，他們認為『一人一票』是最好的，而且聽取那些本身未實施『一人一票』國家的建議」，暗指美國總統、英國首相都不是由選民直接選出。

    廖長江主張，北京目前的計畫是擴大香港選舉委員會，人數從1200人增至1500人，立法會席次也從70席增至90席，如此可讓香港選制「更具代表性」，減少「多數人獨裁」的情形。

    然而，批評者憂心，選制改變將意味北京能在選委會和立法會中安插更多建制派人士，徹底掌握香港行政長官（特首）選舉等重要決議的人數優勢，令香港民眾更難以直接對特首人選產生影響。

    中國人大常委中的唯一香港代表譚耀宗也在電話中對《路透》表示：「如果你不是愛國人士，就很難進入（選委會或立法會）。」

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