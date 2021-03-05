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    中國國防預算使用率100％ 專家：軍費支出不透明

    中共解放軍今追求現代化，但軍費支出100%的現象，顯示預算使用並不透明。（示意圖，美聯社）

    中共解放軍今追求現代化，但軍費支出100%的現象，顯示預算使用並不透明。（示意圖，美聯社）

    2021/03/05 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人民代表大會第4次會議今日於北京召開，會中除公告中國國防預算，也提出了中國第14個5年規​​劃和2035年遠景目標的綱要草案，其中解放軍的發展方向是在多個領域現代化。專家則指出，解放軍去年軍費100%支出的現象，顯示解放軍預算使用方面仍存在不透明的現象。

    《BBC中文網》報導，中國第13屆全國人大第4次會議今日於北京召開，而中國財政部在會議上公布了中國政府的預算報告，其中包括解放軍預算。預算報告顯示，中國今年的國防支出為1兆3553億人民幣（約5兆7885億台幣），比去年增長6.8%。

    中國去年的國防支出為1兆2679億人民幣（約5兆4152億台幣），預算使用度為100%。中華戰略學會研究員張競受訪時指出，這個「100%支出」的現象十分不可思議，並解釋中國在使用預算時有「定額包幹」的概念，亦即政府撥下經費後，多不退、少不補，預算使用度100%的情況才可能出現，而這也顯示解放軍的軍費支出仍未透明的現象。

    中共政府授權《新華社》發布的《規劃綱要預算：加快國防和軍隊現代化實現富國和強軍相統一》顯示，解放軍今後軍事建設的大方向，包括在軍事理論、軍隊組織、軍事人員、軍事裝備等方面追求現代化，而具體發展領域則包括量子科技、人工智能、新能源、網路、生物、海洋、太空等等。

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