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    中網友哀號「遊戲宵禁」 中國人大提議半夜不得玩遊戲

    中國全國人大代表、華南師範大學教授林勇提出，為防止玩家沉迷遊戲，應完善網路遊戲立法，嚴格規範遊戲伺服器開放時間，於晚上11點到隔日8點禁止服務未成年玩家，在凌晨2點至隔日8點也禁止服務成年玩家。（圖擷自網路）

    中國全國人大代表、華南師範大學教授林勇提出，為防止玩家沉迷遊戲，應完善網路遊戲立法，嚴格規範遊戲伺服器開放時間，於晚上11點到隔日8點禁止服務未成年玩家，在凌晨2點至隔日8點也禁止服務成年玩家。（圖擷自網路）

    2021/03/09 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕有中國全國人大代表提出，為防止遊戲玩家沉迷打遊戲，建議規定在工作日期間規範遊戲伺服器開放時間，於晚上11點到隔日8點禁止服務未成年玩家，在凌晨2點至隔日8點也禁止服務成年玩家，這番說法一出也引發外界議論。

    中國全國人大代表、華南師範大學教授林勇提出，為防止玩家沉迷遊戲，應完善網路遊戲立法，嚴格規範遊戲伺服器開放時間，他提出在每個工作日的晚上11點到隔天早上8點，禁止未成年玩家登錄遊戲，在凌晨2點至隔日8點，遊戲商也必須關閉伺服器，禁止服務成年玩家。

    林勇還建議成立專門的監管機構，制定「遊戲企業行為分」評定制度，並依問題輕重對違規遊戲商作出警告、扣分或罰款，若遊戲商的分數被扣完就會被吊銷營業執照。這番說法也引發中國網友砲轟「這是遊戲版的宵禁嗎？」、「確定所有玩家都在同一個時區裡？」、「工作之餘的時間，用戶都不能自己安排？」、「熬夜加班，行！熬夜遊戲，不行！」、「考慮過上夜班的成年人的感受嗎？」

    PTT網友也轉發相關新聞並熱議「禁網還比較快 讓全世界在那段時間有乾淨的網路環境」、「爽到國外，某段時間會少很多外掛」、「推禁網啊，直接拔網路線算了」、「黨的善意，最愛人民身體好的黨」、「應該跟北韓一樣 只有領導有對外網路」、「什麼2點到8點？我建議0點到24點」，不過也有網友認為「別呀…翻牆的人會因此增加，會出事的」、「中國沒有24小時輪班的嗎？這剝奪輪班人的正常休閒阿」等。

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