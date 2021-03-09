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    牛津畢業律師也啃老！不爽富爸媽砍金援 提告要求養一輩子

    薛迪奇曾控告牛津大學因為不良的教學品質，導致其未取得頂級學位，而求償100萬英鎊。（彭博）

    薛迪奇曾控告牛津大學因為不良的教學品質，導致其未取得頂級學位，而求償100萬英鎊。（彭博）

    2021/03/09 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學畢業的律師薛迪奇（Faiz Siddiqui）失業10年，長期靠父母撫養，但近期雙方發生爭執後，父母減少金援，沒想到，薛迪奇竟將父母一狀告上法院，要求支付終生撫養費！

    綜合外媒報導，這20年來，薛迪奇的父母提供他一套位於倫敦市中心海德公園（Hyde Park）的免費住所，市值100萬英鎊（約新台幣3800萬元），以及每週400英鎊（約新台幣15000元）的零用錢。但近期雙方發生家庭糾紛，讓他的父母想要減少金援，薛迪奇因此一狀告上法院。

    薛迪奇聲稱，他在經濟上需要依賴他的父母，並且由於健康因素導致他體弱多病，若父母未提供金援，將會侵犯他的個人權利。

    薛迪奇父母目前居住在杜拜（Dubai），他們的律師沃蕭（Justin Warshaw）表示，「他們縱使認為小孩很難搞，但仍有一套相處之道，期盼找到最適合幫助小孩的方式」。

    去年家事法院就已拒絕薛迪奇的請求，目前案子已送至上訴法院。

    薛迪奇早在2017年就曾控告牛津大學，因教學品質不良導致他未取得頂級學位，向牛津大學求賠100萬英鎊（約新台幣3800萬元），但最終未成功。

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