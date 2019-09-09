收入超標卻欠租！一家7口被趕出公宅後嘆比動物還不如

2019-09-09 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名45歲男子米切爾（Jon Mitchell）原與妻子以及5個孩子居住在伯明罕（Birmingham）的公宅，日前因「收入超過限制」卻「長期積欠房租」遭判限期搬走，一家7口隨後被安置在一間旅館套房，沒想到搬家後不僅全家擠在狹小的房間，甚至為了「生活」必須支付更高的費用，讓他覺得「我們比動物還不如」。

綜合外媒報導，米切爾一家因「收入超過限制」卻「長期積欠房租」遭公宅委員會告上法院，在6月11日被法官判定無法繼續負擔每週115英鎊（約4437台幣）的2房公宅、限3天內搬走，隨後他們在6月13日入住僅有4張床、微波爐、冰箱和電視的旅館小套房，失業的他、妻子、1歲、5歲、6歲、10歲以及11歲的孩子7人待在「極度狹小」的空間中生活，這讓米切爾感到痛苦。

由於這對夫婦主要依靠失業補助等福利津貼度日，現在的住處不僅沒有廚房只能每天外食，也因孩子必須轉3班公車前往學校，這些支出都讓家庭負擔更重，米切爾指出，自己曾獲得相關單位承諾只會在套房中住28天，但他們已經等了超過3個月都沒有消息！目前相關單位來信要他支付每週164英鎊（約6326台幣）的套房費用，他表示，光餐費及交通費他們都快不夠了，再加上這筆租金，他們將「什麼也不剩」。

對此，伯明罕公宅委員會表示，米切爾的家庭收入「大大」超過2萬英鎊（約77萬1442台幣）的租屋限制，卻長期欠繳房租，不得已才會訴諸法律途徑；委員會也補充，因為公宅「供不應求」，所以他們「必須」以有效的方式嚴格管理，才能為最需要幫助的人提供住處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法