栗戰書人大報告重申港澳一國兩制 無對台論述

中國全國人大常委會委員長栗戰書。（法新社）

2021/03/08 17:16

〔中央社〕中國全國人大常委會委員長栗戰書今天在人大工作報告中，對港澳重申「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保『一國兩制』實踐行穩致遠」；對台則無具體論述。

中國第13屆全國人民代表大會第4次會議下午由栗戰書進行常務委員會工作報告。據新華網文字直播，栗戰書在會中談到「今後一年的主要任務」時，作上述表示。

請繼續往下閱讀...

針對香港，栗戰書強調，這次大會將作出關於「完善香港特別行政區選舉制度」的決定。「人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，為維護香港憲制秩序、打擊『港獨』勢力、確保『愛國者治港』、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障」。

栗戰書還提到，要確實加強重點領域、新興領域、「涉外領域」立法，不斷提高立法品質和效率。

他進一步指出，要「加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律『工具箱』，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。」綜觀整篇工作報告，對台並未提及具體論述。

2020年的人大常委會報告在「今後一個階段的主要任務」單元提到，「堅持對台工作大政方針，堅持『一個中國』原則，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展」。

今年「兩會」期間，中國全國政協主席汪洋4日在工作報告中提到，將堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，「加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」。

中國國務院總理李克強5日則在政府工作報告當中提到要堅持對台工作大政方針，「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。高度警惕和和堅決遏制『台獨』分裂活動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法