泛民47人全收押 王丹：中共要徹底摧毀香港

香港泛民主派47人被控涉嫌違反國安法案，4日晚間法院裁定全部收押。中國民運人士王丹（見圖）痛批中共「這已經不是治理香港，這是要徹底摧毀香港」。（資料照，記者林正堃攝）

2021/03/04 22:52

〔中央社〕香港泛民主派47人被控涉嫌違反國安法案，經過法院4天馬拉松式審理後，今（4日）晚47人全部被收押。中國民運人士王丹隨即發文痛批中共「這已經不是治理香港，這是要徹底摧毀香港」。

王丹今晚透過臉書發文說，今天的宣判，也再次證明中共已經徹底淪為法西斯政權，已經是全世界自由民主力量的公敵。他強烈譴責中共的暴行，也籲請獄中的香港手足保重身體，更希望港人能夠撐住。

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王丹強調，他們絕對不會放棄對香港的支持，也絕不會對於中共的惡行袖手旁觀。香港今天的人權災難，連同發生在新疆和中國內地的各種人權災難，已經證明中共沒有資格舉辦（北京冬季）奧運會，他們將為此做出努力。

針對泛民47人被控港區維護國家安全法的「串謀顛覆國家政權罪」，香港西九龍裁判法院法官今晚裁定案件延至5月31日審訊，只允許其中15名被告保釋，其餘32人還押。

但控方律政司立刻提出覆核要求扣押他們，因此15 人今晚也不能保釋外出，留待高院48小時內裁決，等於47人全被收押。據香港電台報導，這15人的家屬得知結果後，在庭外痛哭失聲。

報導引述香港民主人權陣線召集人陳皓桓表示，律政司覆核的決定，反映政府「失去人性」。他批評初選變違法已經荒謬，再加上連日審訊，折磨被告及爭取民主的香港人。

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