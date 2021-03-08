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    憂妻重演母親生前悲劇 哈利求助王室無果怨：父親不接電話

    哈利（後右）稱父親查爾斯王儲（前中）不接他的電話，令他感到非常失望。（路透）

    哈利（後右）稱父親查爾斯王儲（前中）不接他的電話，令他感到非常失望。（路透）

    2021/03/08 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵夫婦哈利與梅根，接受美國脫口秀主持人歐普拉專訪，哈利王子加入訪談後揭露，他發現妻子與母親（黛安娜王妃）生前的處境極為相似，擔心歷史悲劇重演；哈利稱他一直向王室成員尋求幫助，卻引發父子之間矛盾，父親、英國王儲查爾斯甚至不接哈利的電話，令人感到極度憤怒與沮喪。

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）在台灣時間今（8日）上午9點播出哈利夫婦專訪，引發各界關注，第一階段梅根的專訪中透露，自己有輕生的念頭以及兒子無法獲得王子頭銜的原因，哈利王子也在第二階段加入訪談，哈利也爆重料，稱他對父親查爾斯王儲非常失望，同時看到英國王室對待他妻子的方式，恐重演母親黛安娜王妃悲劇，而選擇偕妻脫離王室。

    哈利王子表示，他從妻子的處境中看到母親生前情形，包含種族歧視以及八卦媒體負面報導，但沒有任何家庭成員關心梅根所面對的問題，他尋求王室成員的幫助卻無果，甚至導致父親查爾斯王儲不接他的電話。

    哈利直言他對父親非常失望：「真的很失望，因為他經歷了類似的事情；他知道痛苦的感覺」但卻未採取行動；哈利坦承，若不是梅根，他也不會退出王室，因為沒有意識到自己也身陷王室枷鎖，「我自己被困著卻不自知」。

    訪談人歐普拉詢問退出王室的決定，是否讓英女王措手不及？哈利否認蒙蔽女王，他強調：「我與祖母進行了三次對話，與父親進行了兩次對話，然後父親的回應是，你能把所有這些都寫成文字嗎？」

    而在查爾斯王儲不接他電話後，哈利表示：「我必須為自己的心理健康，妻子和亞契的健康做些事情。」

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