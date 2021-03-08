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    為夏綠蒂伴娘服大吵惹哭凱特？梅根：事實正好相反

    外傳梅根與凱特因為凱特長女夏綠蒂公主的伴娘服款式意見而大吵，惹哭凱特，不過梅根表示現實情況剛好相反。（歐新社）

    外傳梅根與凱特因為凱特長女夏綠蒂公主的伴娘服款式意見而大吵，惹哭凱特，不過梅根表示現實情況剛好相反。（歐新社）

    2021/03/08 09:57

    〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵夫婦哈利與梅根，接受美國脫口秀主持人歐普拉專訪，在台灣時間今（8日）上午9點播出，梅根在專訪中提到與兄嫂劍橋公爵夫婦威廉、凱特之間的嫌隙，日前有媒體報導，梅根與凱特因為凱特長女夏綠蒂公主的伴娘服款式意見不合而大吵，惹哭凱特，不過梅根今表示現實情況剛好相反。

    英國八卦報《太陽報》6日報導，稱梅根與凱特的矛盾，早在梅根與哈利2018年於溫莎城堡舉行婚禮時就已存在，當時梅根與凱特因為凱特長女夏綠蒂公主的伴娘服款式意見不合；凱特認為，應遵循王室禮儀，讓夏綠蒂穿著緊身褲襪，但梅根不以為然，兩人針對夏綠蒂的伴娘服問題大吵，報導引述消息人士說法稱，在何時繼續試穿禮服的要求被提出後，凱特開始哭泣。

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導 ，在專訪中梅根透露，夏綠蒂公主的伴娘服飾問題，外界傳聞與現實情況剛好相反，她才是被惹哭的人；梅根表示，事後凱特送來鮮花及信致歉，她也原諒了凱特，批評八卦報為了營造「英雄與反派」的氛圍而下誤導民眾標題。

    梅根強調，她一直不願不公平地談論凱特，但強調這件事王室每個人都知道真實的情況，但都保持沉默。

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