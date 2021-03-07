出現2死後再多2港人接種科興疫苗緊急送醫 其中1人情況危急

香港衛生署今天再公布2起接種科興疫苗後出現不良反應緊急送醫的案例，其中一人現時情況危急。（彭博）

2021/03/07 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港自上月26日展開接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗計劃至今，已累計2起疑似接種中國科興疫苗致死案例。今天（7日）當局再通報2起接種疫苗後出現嚴重不良反應緊急送醫案例，其中一人情況危急。

綜合港媒報導，香港衛生署表示，截至今日下午6點的過去24小時內，接獲醫管局呈報2起涉及接種科興疫苗後出現嚴重不良反應案例，2人目前都在醫院接受治療。

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據悉，首個通報個案為一名本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及中風病史的80歲男子。該個案曾於本月1日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，6日忽然感到胸痛，遂至位於九龍深水埗區哦明愛醫院就醫，但狀況反而惡化，當晚轉至加護病房；初步診斷為「急性冠狀動脈綜合症」，現在情況危急。

另名個案則是患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足的72歲女子。該個案本月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，隨後馬上感到虛弱，今早被家人發現情況變差，將其送到位於沙田的威爾斯親王醫院；診斷發現女子有嚴重糖尿病酮症酸中毒，目前也轉往加護病房進行進一步治療。

香港上月28日傳出首例接種科興疫苗後死亡案例之後，昨日再有一名55歲女子在注射疫苗後中風死亡。雖然尚無法確定死因是否與疫苗有關，但香港已出現「棄打潮」，且港府原本每天都會公布預約接種人數，現在卻都突然消失，引起更多質疑。

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