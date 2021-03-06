接種中國科興疫苗 香港55歲婦人3天後中風死亡

中國科興疫苗。（美聯社）

2021/03/06 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕港媒報導香港傳出一名55歲女子在2日施打中國科興疫苗後，於昨日中風死亡，目前尚無法確定死亡和疫苗的關聯性，這也是香港第2起施打中國科興疫苗後傳出的死亡案例。

香港上月一名63歲、患有慢性病的男子，在2月26日接種科興疫苗後，隔日身體不適，送醫治療，住院不久後休克，於2月28日過世，香港「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」本月3日召開緊急會議後，初步認定此案死因與接種疫苗無直接關係。

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綜合港媒報導，稍早再度傳出一名55歲女子中風身亡，這名女子2日剛在官涌體育館接種科興疫苗，5日就出現中風現象，隨後送至廣華醫院治療，遺憾的是，當晚她便不治。

目前香港醫管局已經將該事件呈報給香港衛生署，女子死亡是否和疫苗有所關聯，還得再做釐清。

香港2月26日起進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種計畫，包含60歲以上民眾在內的5個優先群組市民，可以接種中國「科興疫苗」。

由於疫苗開打後，出現63歲男子急性呼吸困難，自行就醫後不治的案例，因此即使港府並未停止接種計畫，但每日預約接種疫苗的人數有減少跡象，目前共約20多萬人預約，7.2萬人則已經施打完畢。

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